Появились фотографии горевшего накануне элитного ЖК в Астане

Аким столицы Женис Касымбек опубликовал фотографии загоревшегося в минувшую субботу, 22 июня, ЖК "Rixos Khan Shatyr Residences", сообщает Zakon.kz.

Фотографиями Касымбек поделился на своей странице в Facebook.

На первое фотографии видно, что облицовка жилого комплекса пострадала существенно.

Фото: facebook/Jenis Qasymbek

На других фотографиях аким показал видно изнутри квартир.

Фото: facebook/Jenis Qasymbek

Фото: facebook/Jenis Qasymbek

Внешняя часть квартир также обуглилась от жары.

Фото: facebook/Jenis Qasymbek

Женис Касымбек сообщил, что сейчас формируется рабочая комиссию по ликвидации последствий пожара.

"Сейчас эксперты будут давать техническое заключение, после сразу приступим к восстановлению фасада и ремонту пострадавших квартир. Причина пожара выясняется ДЧС города", – резюмировал глава столицы.

22 июня около 15:00 в жилой многоэтажке Астаны начался сильный пожар. При пожаре эвакуировали 8 человек, из них один ребенок.

Позже в МЧС рассказали о состоянии эвакуированных. В результате пожара никто серьезно не пострадал. Эвакуированных людей осмотрели медики Центра медицины катастроф (ЦМК).

Пожар в элитной многоэтажке Астаны потушили ближе к 20:00 вечера.