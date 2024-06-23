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Появились фотографии горевшего накануне элитного ЖК в Астане

ЖК &quot;Rixos Khan Shatyr Residences&quot;, фото - Новости Zakon.kz от 23.06.2024 14:48 Фото: facebook/Jenis Qasymbek
Аким столицы Женис Касымбек опубликовал фотографии загоревшегося в минувшую субботу, 22 июня, ЖК "Rixos Khan Shatyr Residences", сообщает Zakon.kz.

Фотографиями Касымбек поделился на своей странице в Facebook.

На первое фотографии видно, что облицовка жилого комплекса пострадала существенно.

ЖК "Rixos Khan Shatyr Residences", фото - Новости Zakon.kz от 23.06.2024 14:48

Фото: facebook/Jenis Qasymbek

На других фотографиях аким показал видно изнутри квартир.

ЖК "Rixos Khan Shatyr Residences", фото - Новости Zakon.kz от 23.06.2024 14:48

Фото: facebook/Jenis Qasymbek

ЖК "Rixos Khan Shatyr Residences", фото - Новости Zakon.kz от 23.06.2024 14:48

Фото: facebook/Jenis Qasymbek

Внешняя часть квартир также обуглилась от жары.

ЖК "Rixos Khan Shatyr Residences", фото - Новости Zakon.kz от 23.06.2024 14:48

Фото: facebook/Jenis Qasymbek

Женис Касымбек сообщил, что сейчас формируется рабочая комиссию по ликвидации последствий пожара.

"Сейчас эксперты будут давать техническое заключение, после сразу приступим к восстановлению фасада и ремонту пострадавших квартир. Причина пожара выясняется ДЧС города", – резюмировал глава столицы.

22 июня около 15:00 в жилой многоэтажке Астаны начался сильный пожар. При пожаре эвакуировали 8 человек, из них один ребенок.

Позже в МЧС рассказали о состоянии эвакуированных. В результате пожара никто серьезно не пострадал. Эвакуированных людей осмотрели медики Центра медицины катастроф (ЦМК).

Пожар в элитной многоэтажке Астаны потушили ближе к 20:00 вечера.

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