Появились фотографии горевшего накануне элитного ЖК в Астане
Фотографиями Касымбек поделился на своей странице в Facebook.
На первое фотографии видно, что облицовка жилого комплекса пострадала существенно.
Фото: facebook/Jenis Qasymbek
На других фотографиях аким показал видно изнутри квартир.
Фото: facebook/Jenis Qasymbek
Фото: facebook/Jenis Qasymbek
Внешняя часть квартир также обуглилась от жары.
Фото: facebook/Jenis Qasymbek
Женис Касымбек сообщил, что сейчас формируется рабочая комиссию по ликвидации последствий пожара.
"Сейчас эксперты будут давать техническое заключение, после сразу приступим к восстановлению фасада и ремонту пострадавших квартир. Причина пожара выясняется ДЧС города", – резюмировал глава столицы.
22 июня около 15:00 в жилой многоэтажке Астаны начался сильный пожар. При пожаре эвакуировали 8 человек, из них один ребенок.
Позже в МЧС рассказали о состоянии эвакуированных. В результате пожара никто серьезно не пострадал. Эвакуированных людей осмотрели медики Центра медицины катастроф (ЦМК).
Пожар в элитной многоэтажке Астаны потушили ближе к 20:00 вечера.