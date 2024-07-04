Дебаты в ЗКО как лакмусовая бумага: концепция "Слышащего государства" в действии

7 июля в ЗКО состоятся выборы акимов семи сельских округов в Теректинском, Байтерекском и Бокейординском районах области. На данный момент областная территориальная избирательная комиссия совместно с районными избиркомами провела пять дебатных встреч.

В ближайшие дни им предстоят еще два дебатных турнира среди кандидатов в акимы двух сел Каратобинского района. О том, как в выборном процессе сейчас проявляется концепция "Слышащего государства" и насколько активно население готово влиять на изменения в социально-экономическом положении своих сел, журналист портала Zakon.kz поговорил с членом Территориальной избирательной комиссии по ЗКО Асыланбеком Губашевым.

О внедрении концепции "Слышащего государства" в выборный процесс

– Хочу отметить, что в избирательной системе Казахстана целенаправленно и последовательно происходят большие реформы. Самой главной для нас сейчас является внедрение концепции "Слышащего государства". Что мы можем сделать, чтобы эта инициатива главы государства четко прослеживалась в выборном процессе? Согласно статье 28 Конституционного закона РК "О выборах", "кандидаты в президенты, депутаты, акимы могут участвовать в предвыборных дебатах, которые вправе организовывать территориальные избирательные комиссии". Такие дебаты проводятся среди кандидатов в президенты, но у нас не было практики их проведения во время выборов акимов сельских округов. Мы долго вынашивали идею проведения дебатов среди кандидатов в депутаты акимов сельских округов. Для чего это нужно? Практика показывает, что в некоторой части населения есть электоральная усталость, слабая гражданская активность, когда люди считают, что от их выбора абсолютно ничего не зависит. Дебаты придают избирательному процессу более состязательный характер и дают возможность населению познакомиться поближе со своими кандидатами в акимы округов, с их предвыборными программами.

Не всегда кандидаты в депутаты могут воспользоваться возможностью встретиться с населением. Избиркомы могут исправить ситуацию путем проведения дебатных турниров с участием кандидатов в акимы сельских округов. Впервые такие дебаты мы провели в мае 2023 года во время выборов акима Актауского сельского округа Таскалинского района ЗКО. Когда мы пригласили всех кандидатов, нам был интересен сам выборный процесс – население нам заявило о вялой агитационной кампании среди выдвиженцев, очень скудной информации о них. Сами дебаты тогда прошли очень живо, среди кандидатов стала зарождаться конкурентная борьба. Население задавало им прямые, острые вопросы. Там мы воочию увидели, что население живо интересуется такими публичными встречами с кандидатами в акимы, где они напрямую могут задать свои вопросы и получить из первых уст ответы. И тогда мы приняли для себя решение – дебаты будем проводить в каждом сельском округе, где люди выбирают акима.

Кроме того, мы начали транслировать дебаты на официальной странице территориальной избирательной комиссии по ЗКО в Facebook. Так у жителей сел, кто не мог принять участие в дебатах кандидатов в акимы, появилась возможность посмотреть записанные дебатные встречи, послушать, что выборщики обещают сельчанам, найти ответы на волнующие их вопросы.

О том, как проходят дебаты

– Порядок проведения дебатов мы разрабатывали сами, учитывая определяемые Центризбиркомом параметры: такие встречи не должны отдавать преимущество тому или иному кандидату, для каждого из них необходимо обеспечить равные условия для выступления.

Дебаты состоят из четырех туров: в первом из них кандидаты знакомят население со своей предвыборной программой. На втором этапе кандидаты задают друг другу вопросы, на третьем – сами отвечают на вопросы избирателей. На четвертом этапе дебатов каждый кандидат имеет право обратиться к своим избирателям с конкретными предложениями и пожеланиями.

Сейчас дебатные турниры среди кандидатов в акимы сельских округов уже прочно вошли в нашу практику. За почти два года работы мы провели более 40 дебатных турниров. В тех округах, где идет подготовка к выборам акимов, мы заранее предупреждаем население, что планируем организовать встречи с теми, кто намерен бороться за кресло главы округа.

Постепенно интерес сельчан к таким встречам растет. На сами дебаты приходят не меньше 10% избирателей, еще столько же смотрят запись турниров в соцсетях. Хочу отметить, что во время таких встреч сельчане ведут себя активно – они проникаются интересом к тем людям, которые завтра придут и будут решать судьбу их округа.

Об отношении к дебатам кандидатов в акимы округов

– Большинство кандидатов в акимы, которые идут на выборы, уже четко знают основные параметры своих программ и не боятся выступать с ними перед населением. У них есть что сказать людям. Но есть и те, кто сознательно избегает встреч с народом, придумывает разные уловки, чтобы только не стать участниками дебатных турниров. Они игнорируют наши приглашения, не отвечают на звонки. К ним, как правило, у населения доверие резко падает. Все кандидаты в акимы в унисон утверждают: самым трудным для них является третий этап дебатов – ответы на вопросы избирателей.

В своей работе мы видим, что не всегда избирательные программы кандидатов учитывают чаяния и реальные, конкретные требования или просьбы населения. Дебаты позволяют кандидатам сверять свою программу с теми нуждами, которые озвучивают сельчане. Иногда возникает диссонанс между тем, что заявляют кандидаты в акимы, и тем, чего реально от них хотят люди.

Каждое село живет своими небольшими проблемами. И сельчанам важно, чтобы аким, который к ним придет, знал их, мог решать поставленные перед ним задачи.

Людей интересует то, почему тот или иной кандидат принял решение баллотироваться именно в акимы их округа. Если он не местный, то сельчане обязательно спрашивают, готов ли тот переехать в их село из райцентра/соседнего села/областного центра.

Быть хозяином округа – это большая ответственность, и аким должен быть 24 часа на связи с народом, в любую минуту готов встретиться с ними, разрешать конфликтные ситуации. Для избирателей несерьезная история – если кандидат намерен работать акимом в одном округе и жить в другом.

Дебаты как лакмусовая бумага выявляют реальную конкурентоспособность кандидатов в акимы.

О том, зачем сельчане идут на дебаты кандидатов в акимы

– Люди хотят точно знать: как будущий аким намерен решать социальные проблемы округа. Сейчас сельчанам не нужен аким, который будет сторонним наблюдателем, выполняющим чью-то волю. Люди хотят выбрать наемного менеджера, который будет от их имени эффективно и грамотно управлять сельским округом. Население задает много разных вопросов кандидатам во время дебатных турниров: от благоустройства сел до формирования бюджетов округов, на какие цели намерены акимы расходовать бюджетные средства.

Мы видим, что дебаты работают в унисон с концепцией "Слышащего государства". Население хочет влиять на фазу принятия решений по улучшению жизни в своем округе посредством выборов сельского акима. Сейчас население тех округов, которое еще год назад выбрало себе акимов, четко контролирует их работу – спрашивает с них за обещания, которые те озвучивали на дебатах. Люди берут "на карандаш" предвыборную программу и каждое обещание кандидата, который выиграл выборы, устанавливают "народный контроль" за выполнением тех поручений, которые они давали выбранному наемному менеджеру. И такое положение дел нам нравится.

О трансформации отношения населения к выборам

– В самом начале нашего пути сельчане не понимали, для чего нужны эти дебатные встречи. Сейчас ситуация стала меняться. Во время предвыборной агитации люди сами спрашивают: пройдут ли дебаты? Для нас это главный индикатор возрастающего интереса людей к выборному процессу. Избиратели приходят к пониманию того, что именно во время таких встреч они могут задать кандидатам свои самые животрепещущие вопросы и понять, кто из них способен стать сильным "хозяином" округа.

Изначально мы рассматривали дебаты, как возможность повышения электоральной активности. Но именно на таких встречах очерчивается круг самых злободневных вопросов сельского округа и выкристаллизовывается электоральная культура населения. Люди в селах учатся доносить до собеседника свою мысль и слушать его аргументы в ответ. После проведения дебатов мы получаем самые полярные оценки от населения за их организацию.

Есть люди, которые нас благодарят – в ходе дискуссии они смогли определить для себя самого сильного из кандидатов в акимы. Есть сельчане, которые разочарованы – на дебатном турнире кандидатов они не смогли найти ответов ни на один из своих вопросов. Это уже зависит от уровня подготовки кандидатов, их знания законов и подзаконных актов, проблематики округа.

На дебатах мы просим людей не только задавать проблемные вопросы кандидатам, но и делиться своими мыслями о социально-экономическом развитии своего округа – каким они видят свое село через год, через пять лет, каких действий ждут от нового акима, чтобы жизнь становилась стабильнее, лучше. Мы видим, что в основной массе сельчане хотят, чтобы акимами округов были их земляки, которые знают не понаслышке об их проблемах.

При этом в акимы округов баллотируются специалисты разного калибра из других населенных пунктов. Хочу отметить, что когда жители округа видят, что кандидат из другого населенного пункта по своему уровню образования, по своим личным организаторским качествам выше, чем их земляк, то они осознанно делают выбор в пользу более грамотного и перспективного специалиста. Нас радует, что растет электоральная ответственность граждан, люди стали осознаннее выбирать своих акимов.

У нас сейчас есть задумка – в целях повышения электоральной культуры среди молодежи планируем уже этой осенью внедрить выборы студенческих и школьных парламентов по лекалам действующего выборного законодательства. Будем проводить выборы активов школ, колледжей и университетов из числа граждански активной молодежи. Чтобы выборы у них прошли по-взрослому – с дебатами, наблюдателями, доверенными лицами кандидатов, и конечно, избирательными участками.

Нам нужно, нам важно, чтобы люди изменили отношение к выборам – в обществе нужна выборная культура. Каждый гражданин РК со школьной скамьи должен четко знать: его голос значим, он может влиять на изменения в стране в лучшую сторону, когда принимает участие в выборах.

Люди должны принять за правило – свою волю выражать голосованием, ведь от их выбора зависит то, как они будут жить завтра.

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