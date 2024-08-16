Школьники держали девочку в секс-рабстве: директор школы и еще ряд должностных лиц уволены

16 августа аким Кызылординской области Нурлыбек Налибаев провел совещание, на котором раскритиковал подчиненных и потребовал принятия жестких мер к уполномоченным лицам, которые вовремя не предотвратили факт вовлечения несовершеннолетней девушки в занятие проституцией, сообщает Zakon.kz.

Об этом рассказали в пресс-службе акимата Кызылординской области. Как отметил аким региона, несколько дней в соцсетях и средствах массовой информации обсуждают инцидент с участием выпускников школы в Кызылорде, которые принуждали несовершеннолетнюю заниматься проституцией.

Аким заявил, что это громкое преступление продолжалось почти полгода. При этом управление по борьбе с организованной преступностью Департамента полиции не знало о проблеме, так же, как и педагоги девочки.

"В социальных сетях распространилась информация о том, что участковый инспектор полиции и сотрудник ювенальной полиции школы были в курсе проблемы. Проявление недопустимой халатности началось с этих сотрудников. Необходимо было заранее изучить ситуацию на закрепленной территории и контролировать каждого жителя. Тем не менее, такая работа вообще не проводилась", – сказал Налибаев.

По его словам, специалисты сферы образования также спустя рукава отнеслись к своей работе. Руководство школы, педагоги, школьный инспектор не выполняли свои обязанности. Школьный психолог, классные руководители, социальный педагог, заместитель директора по воспитательной работе и директор школы не сделали ничего, чтобы предотвратить этот вопиющий случай.

Аким отметил, что после того, как стало известно, что учащаяся часто пропускает занятия, педагоги не провели должной профилактической работы, вместо этого попытавшись скрыть проблему.

"С сегодняшнего дня уволить директора школы-лицея № 7, заместителя по воспитательной работе, психолога, социального педагога, классных руководителей. Объявить строгий выговор руководителю городского отдела образования, снять с должности ответственного специалиста отдела по воспитательной работе. Руководителю управления образования объявить неполное служебное соответствие", – поручил аким области.

Также, по его словам, напрямую виновны в случившемся школьный инспектор и участковый инспектор полиции, не выполнявшие возложенные на них обязанности на должном уровне, а также отделение ювенальной полиции по делам несовершеннолетних, не контролировавшее его, городское управление полиции и областное управление по борьбе с организованной преступностью.

"В этой связи требую от департамента полиции принять кадровые решения в отношении ответственных специалистов вплоть до увольнения. О принятых мерах доложите до конца рабочего дня", – сказал аким Налибаев.

Областному уполномоченному по защите прав ребенка Жаксыгуль Тогановой поручено незамедлительно сформировать рабочую группу, проведя анализ работы по всем образовательным организациям области. При этом необходимо совершить поквартирный обход проблемных семей, приняв профилактические меры.

Аким подчеркнул, что местные исполнительные органы с начала инцидента оказывают и будут продолжать оказывать всестороннюю помощь семье пострадавшей и потребовал проводить следственные действия максимально объективно.

"Все причастные к этому преступлению лица должны быть установлены, я уверен, что они понесут самое строгое наказание, в соответствии с действующим законодательством. Всю эту ситуацию я держу на личном контроле", – резюмировал Нурлыбек Налибаев.

Как ранее сообщал Zakon.kz, в Кызылорде одноклассники заставляли школьницу заниматься проституцией. Они длительное время издевались над ней, накачивали наркотиками. Полиция Кызылординской области сделала заявление по поводу этого резонансного преступления, отметив, что оно начинает обрастать ложными фактами. 15 августа стало известно, что подозреваемым изменили меру пресечения с домашнего ареста на содержание под стражей.