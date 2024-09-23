Лента новостей
0
Қаз
#Всемирные игры кочевников #Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Ожидается ли снег в Астане, Алматы и Шымкенте 24-26 сентября

Ожидается ли снег в Астане, Алматы и Шымкенте 24-26 сентября, фото - Новости Zakon.kz от 23.09.2024 15:21 Фото: unsplash
Ранее синоптики анонсировали резкое похолодание и снег в некоторых регионах Казахстана. В связи с этим корреспондент Zakon.kz узнал у специалистов РГП "Казгидромет", ожидаются ли осадки в Астане, Алматы и Шымкенте с 24 по 26 сентября 2024 года.

Согласно прогнозу, в ближайшие трое суток в столице будет без осадков, но ночью ударят морозы до -4°С, а в двух крупнейших мегаполисах страны ожидаются дожди, но будет жарко до +29°С. Снег не прогнозируется ни в одном из трех городов.

В Астане:

  • 24 сентября – переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью -2-4°С, днем +11+13°С;
  • 25 сентября – переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -2-4°С, днем +10+12°С;
  • 26 сентября – переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -2-4°С, днем +8+10°С.

В Алматы:

  • 24 сентября – переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный с переходом на юго- западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +15+17°С, днем +25+27°С;
  • 25 сентября – переменная облачность, в конце дня – дождь, гроза. Ветер юго-западный, западный 3-8, при грозе порывы 15 м/с. Температура воздуха ночью +12+14°С, днем +23+25°С;
  • 26 сентября – переменная облачность, временами – дождь. Ветер северо-западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +10+12°С, днем +13+15°С.

В Шымкенте:

  • 24 сентября – переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +12+14°С, днем +27+29°С;
  • 25 сентября – переменная облачность, днем – дождь, гроза. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +14+16°С, днем +26+28°С;
  • 26 сентября – переменная облачность, временами – дождь, гроза. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +13+15°С, днем +23+25°С.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 23.09.2024 15:21
Резкое похолодание и снег ожидаются в Казахстане
, фото - Новости Zakon.kz от 23.09.2024 15:21

Ранее синоптики рассказали нам, какая погода ожидает казахстанцев в сентябре 2024 года. Подробнее о том, какой будет погода в Казахстане осенью, можете узнать здесь.

Читайте также

Какие дороги перекроют 29 сентября из-за &quot;Алматы марафона&quot;
Какие дороги перекроют 29 сентября из-за "Алматы марафона"
Тенге, пенсия, пенсионный возраст, пенсионеры, деньги, Казахстан
Казахстанцам напомнили важную деталь про депозиты, открытые онлайн
Деньги, тенге, банкомат, снятие денег, микрозайм, кредит, оплата, платеж, займ, микрокредит, долг, долги
К казахстанским студентам обратились с важной информацией о стипендии
Динара Халдарова
Казгидромет Астана Погода Алматы Шымкент 2024 год Заморозки Прогноз погоды
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
штормовое предупреждение
Заморозки ожидаются в ряде областей Казахстана в понедельник
&quot;Любимый мужчина рядом&quot;: Динара Сатжан опубликовала фото с Валерием Меладзе
"Любимый мужчина рядом": Динара Сатжан опубликовала фото с Валерием Меладзе
Кортеж с делегацией послов подорвался на мине в Пакистане
Кортеж с делегацией послов подорвался на мине в Пакистане: среди дипломатов был посол РК
золото, контрабанда
Набитый золотом Lexus пытался въехать в Казахстан из Кыргызстана
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: