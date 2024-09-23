Ожидается ли снег в Астане, Алматы и Шымкенте 24-26 сентября

Ранее синоптики анонсировали резкое похолодание и снег в некоторых регионах Казахстана. В связи с этим корреспондент Zakon.kz узнал у специалистов РГП "Казгидромет", ожидаются ли осадки в Астане, Алматы и Шымкенте с 24 по 26 сентября 2024 года.

Согласно прогнозу, в ближайшие трое суток в столице будет без осадков, но ночью ударят морозы до -4°С, а в двух крупнейших мегаполисах страны ожидаются дожди, но будет жарко до +29°С. Снег не прогнозируется ни в одном из трех городов.

В Астане:

24 сентября – переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью -2-4°С, днем +11+13°С;

– переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью -2-4°С, днем +11+13°С; 25 сентября – переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -2-4°С, днем +10+12°С;

– переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -2-4°С, днем +10+12°С; 26 сентября – переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -2-4°С, днем +8+10°С.

В Алматы:

24 сентября – переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный с переходом на юго- западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +15+17°С, днем +25+27°С;

– переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный с переходом на юго- западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +15+17°С, днем +25+27°С; 25 сентября – переменная облачность, в конце дня – дождь, гроза. Ветер юго-западный, западный 3-8, при грозе порывы 15 м/с. Температура воздуха ночью +12+14°С, днем +23+25°С;

– переменная облачность, в конце дня – дождь, гроза. Ветер юго-западный, западный 3-8, при грозе порывы 15 м/с. Температура воздуха ночью +12+14°С, днем +23+25°С; 26 сентября – переменная облачность, временами – дождь. Ветер северо-западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +10+12°С, днем +13+15°С.

В Шымкенте:

24 сентября – переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +12+14°С, днем +27+29°С;

– переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +12+14°С, днем +27+29°С; 25 сентября – переменная облачность, днем – дождь, гроза. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +14+16°С, днем +26+28°С;

– переменная облачность, днем – дождь, гроза. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +14+16°С, днем +26+28°С; 26 сентября – переменная облачность, временами – дождь, гроза. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +13+15°С, днем +23+25°С.

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