Казахстанка в 73 года ловко подтягивается на турнике

73-летняя Гульсара Абсаматова из Шымкента с легкостью подтягивается на турнике, сообщает Zakon.kz.

Спортивная пенсионерка уверена, что здоровый человек никогда не станет обузой для своей семьи в преклонном возрасте. Секретами своей физической формы она поделилась с корреспондентом издания OTYRAR.

Ежедневно с рассветом Гульсара Абсаматова преодолевает чуть больше четырех км до дендрологического парка Шымкента, но больше всего казахстанцев поразило ее умение подтягиваться на турнике. Оказалось, что она занимается спортом с юных лет, но не обошлось без продолжительного перерыва.

Вернувшись к спортивным снарядам она оказывается стеснялась показывать свои навыки на турнике, но совсем быстро спортивная пенсионерка обрела последователей. Выяснилась и другая сторона ее талантов. Помимо занятий спортом, теперь уже узнаваемая жительница Шымкента пишет стихи.

В этом месяце казахстанцы не перестают удивлять. Так, охранник из мавзолея Яссауи удивил своим знанием английского, а коллекционер из Алматинской области выращивает свыше 60 сортов тыкв. Еще недавно в родильном отделении городской больницы Шымкента родился ребенок-батыр.