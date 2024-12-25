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Происшествия

Бозумбаев взял на контроль оказание помощи семьям погибших в Актау казахстанцев

помощь семьям погибших в Актау казахстанцев, фото - Новости Zakon.kz от 25.12.2024 22:38 Фото: пресс-служба МЧС РК
Вице-министр труда и социальной защиты населения Акмади Сарбасов объяснил, какая помощь будет оказана семьям казахстанцев, погибших во время крушения самолета в Актау, сообщает Zakon.kz.

Он отметила, что в целях социальной защиты лиц, потерявших кормильца вследствие несчастного случая, в настоящее время в отношении четырех погибших граждан РК устанавливается социальный статус.

"По итогам данной работы будет определен необходимый объем социальной помощи из республиканского бюджета в отношении нетрудоспособных членов семьи погибших – это пособие по потере кормильца, и в отношении работающих – это соцвыплаты из ГФСС. Кроме того, также будет рассмотрен вопрос о соцпомощи по линии местного исполнительного органа", – заявил вице-министр.

Вице-премьер Казахстана Канат Бозумбаев уточнил, что среди погибших казахстанцев четверо – это жители Мангистауской области, один погибший из Костанайской области и один – житель столицы.

"Со всеми регионами мы соответствующую работу проведем, необходимую помощь семьям, в том числе по доставке тел, погребении 100% будет оказана. Кроме того, все положенные выплаты по закону и другая помощь по линии МИО будет оказана в полном объеме и незамедлительно. Завтра с утра вся эта работа будет проведена. Это на моем личном контроле. Некоторые погибшие нуждаются в ДНК-экспертизе. Их тела невозможно распознать, лиц нет. В том числе будет необходимо взять образцы материалов у их родственников", – сказал Бозумбаев.

Помогать, по его словам, будут и пострадавшим гражданам других стран.


"Также местные исполнительные органы будут оказывать содействие гражданам сопредельных государств, которые пострадали. И в случае, если (сейчас уже приехали представители Азербайджана и приедут из РФ) здоровье позволит и состоится консилиум, и если они пожелают улететь с ними, то, конечно, никаких препятствий не будет. Но в ближайшие сутки мы хотим, чтобы пострадавшим поставили диагнозы и они получили лечение, и чтобы никаких эксцессов не происходило", – заявил Бозумбаев.

Ранее сообщалось, что на месте падения самолета в Актау ввели режим ЧС местного масштаба.

Трагедия произошла в полдень 25 декабря, когда пассажирский лайнер, следующий рейсом из Баку в Грозный, потерпел крушение рядом с аэропортом Актау.

По последней информации, число выживших при крушении самолета в Актау составляет 29 человек. Перед происшествием борт, возможно, столкнулся с птицами. В самолете находились граждане Казахстана.

Вице-премьер Казахстана Канат Бозумбаев заявил журналистам о том, что в авиакатастрофе в Актау погибли 38 человек.

Также Бозумбаев рассказал, почему упал самолет и была ли угроза падения на жилые дома.

В связи с трагедией заведено уголовное дело по ст. 344 УК РК "Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского или речного транспорта".

Когда родственники смогут забрать тела погибших в Актау, можно узнать здесь.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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