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Общество

Водные игры выдр Тимона и Пумбы показали в зоопарке Алматы

выдры, животные, , фото - Новости Zakon.kz от 18.01.2025 16:47 Фото: pixabay
Алматинский зоопарк порадовал своих подписчиков забавным видеосюжетом с играми двух выдр Тимона и Пумбы, сообщает Zakon.kz.

Специалисты пояснили, что выдры – самые милые хищники, они активны в любое время года.

"Они подвижные, гибкие и очень быстрые. Наши выдры резвятся и купаются в своем просторном вольере, а также обладают отменным аппетитом. В их рационе красное мясо, курица, рыба, немного овощей и фруктов. Приходите посмотреть на их милые мордочки и забавные игры, отличное настроение будет вам обеспечено", – рассказали в зоопарке.

Ранее Ботсад Алматы обратился к горожанам и гостям мегаполиса с просьбой помочь с кормом для голодных птиц. Специалисты отметили, что из-за обильных снегопадов пернатые обитатели ботанического сада не могут добыть себе пропитание в необходимых объемах.

Андрей Дюсупов
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