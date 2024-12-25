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#Крушение самолета в Актау
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Происшествия

Бозумбаев рассказал, была ли угроза для жилых домов при падении самолета в Актау

вице-премьер рассказал о причинах падения самолета в Актау, фото - Новости Zakon.kz от 25.12.2024 21:41 Фото: пресс-служба акимата Мангистауской области
Вице-премьер Казахстана Канат Бозумбаев во время беседы с журналистами рассказал, по какой причине мог упасть самолет в Актау, сообщает Zakon.kz.

По его словам, самолет сделал запрос на вход в воздушное пространство, оказался в Казахстане в 11:02, но уже через 26 минут связь с экипажем была потеряна.

"Самолет столкнулся с землей. (...) Причина была в том, что было столкновение с птицами. Они доложили диспетчеру", – заявил Бозумбаев.

Также он рассказал, была ли угроза падения самолета на жилые дома.

"Угрозы падения не существовало. Пока, предварительно, причины сложно сказать. Нужно расшифровать черный ящик, расспросить очевидцев, авиационные службы. Сейчас привлечены все силы и средства, и только потом будут предварительные причины", – уточнил вице-премьер.

Также ситуацию прокомментировал вице-министр транспорта Талгат Ластаев.

"Судно сделало два виража, на третьем совершило столкновение с землей. Соответственно, ближайших жилых зданий не находилось. Угрозы для жилых зданий не существовало. Причины пока предварительно сложно сказать. Мы хотим провести все экспертизы, расшифровать самописцы, опросить очевидцев, диспетчерскую службу. После комиссия по расследованию авиационных происшествий, которая была сегодня создана приказом министра транспорта, специалисты занимаются на месте происшествия и изучают все необходимые материалы". Талгат Ластаев

Ранее сообщалось, что на месте падения самолета в Актау ввели режим ЧС местного масштаба.

Трагедия произошла в полдень 25 декабря, когда пассажирский лайнер, следующий рейсом из Баку в Грозный, потерпел крушение рядом с аэропортом Актау.

По последней информации, число выживших при крушении самолета в Актау составляет 29 человек. Перед происшествием борт, возможно, столкнулся с птицами. В самолете находились граждане Казахстана.

Вице-премьер Казахстана Канат Бозумбаев заявил журналистам о том, что в авиакатастрофе в Актау погибли 38 человек.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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