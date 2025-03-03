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Общество

Двоих казахстанцев отправили в колонию максимальной безопасности в Туркестанской области

Зал суда, суд, молоток судьи, судья, приговор, уголовный кодекс РК, судебный процесс, зачитывание приговора, приговор, правосудие, закон , фото - Новости Zakon.kz от 03.03.2025 09:48 Фото: Zakon.kz
В Туркестанской области осуждены граждане, совершившие уголовные правонарушения против порядка управления посредством пропаганды терроризма и участия в деятельности экстремистской организации. Об этом 3 марта 2025 года рассказали в прокуратуре региона, сообщает Zakon.kz.

Из релиза следует, что в октябре 2024 года уроженец Жамбылской области открыл страницу "за Ислам" в Telegram, на которой незаконно распространял видеозаписи международных террористических организаций "Братья мусульмане" и "Узбекистан – исламское движение".

Аналогично в декабре уроженец Туркестанской области через WhatsApp и Facebook неоднократно распространял видеозаписи религиозной экстремистской организации "Хизб-ут-Тахрир".

"Государственные обвинители в ходе суда полностью доказали вину подсудимых и попросили назначить наказание в виде лишения свободы. Виновным лицам, пропагандирующим терроризм, назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет, с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности".Прокуратура Туркестанской области

Приговоры вступили в законную силу.

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18 февраля 2025 года в КНБ заявили о задержании религиозных радикалов в Алматы, Шымкенте и Туркестанской области.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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