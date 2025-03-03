Двоих казахстанцев отправили в колонию максимальной безопасности в Туркестанской области

В Туркестанской области осуждены граждане, совершившие уголовные правонарушения против порядка управления посредством пропаганды терроризма и участия в деятельности экстремистской организации. Об этом 3 марта 2025 года рассказали в прокуратуре региона, сообщает Zakon.kz.

Из релиза следует, что в октябре 2024 года уроженец Жамбылской области открыл страницу "за Ислам" в Telegram, на которой незаконно распространял видеозаписи международных террористических организаций "Братья мусульмане" и "Узбекистан – исламское движение".

Аналогично в декабре уроженец Туркестанской области через WhatsApp и Facebook неоднократно распространял видеозаписи религиозной экстремистской организации "Хизб-ут-Тахрир".

"Государственные обвинители в ходе суда полностью доказали вину подсудимых и попросили назначить наказание в виде лишения свободы. Виновным лицам, пропагандирующим терроризм, назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет, с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности". Прокуратура Туркестанской области

Приговоры вступили в законную силу.

Материал по теме Мажилис ратифицировал поправки по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма

18 февраля 2025 года в КНБ заявили о задержании религиозных радикалов в Алматы, Шымкенте и Туркестанской области.