Двоих казахстанцев отправили в колонию максимальной безопасности в Туркестанской области
Фото: Zakon.kz
В Туркестанской области осуждены граждане, совершившие уголовные правонарушения против порядка управления посредством пропаганды терроризма и участия в деятельности экстремистской организации. Об этом 3 марта 2025 года рассказали в прокуратуре региона, сообщает Zakon.kz.
Из релиза следует, что в октябре 2024 года уроженец Жамбылской области открыл страницу "за Ислам" в Telegram, на которой незаконно распространял видеозаписи международных террористических организаций "Братья мусульмане" и "Узбекистан – исламское движение".
Аналогично в декабре уроженец Туркестанской области через WhatsApp и Facebook неоднократно распространял видеозаписи религиозной экстремистской организации "Хизб-ут-Тахрир".
"Государственные обвинители в ходе суда полностью доказали вину подсудимых и попросили назначить наказание в виде лишения свободы. Виновным лицам, пропагандирующим терроризм, назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет, с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности".Прокуратура Туркестанской области
Приговоры вступили в законную силу.
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