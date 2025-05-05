Наблюдала из окон: свидетельница рассказала, как избивали Шерзата Полата

5 мая 2025 года в специализированном межрайонном суде по уголовным делам области Жетысу до обеда допросили семерых свидетелей по делу об убийстве Шерзата Полата, сообщает Zakon.kz.

В Талдыкоргане продолжается главное судебное разбирательство. Одним из ключевых свидетелей оказалась 37-летняя жительница Талгара Наргиза Низамединова. Она живет у магазина "Камажай" и в ночь с 3 на 4 октября 2024 года из окон своей квартиры и пристройки наблюдала за конфликтом.

"Подсудимых не знаю, а потерпевших знала как продавцов магазина. В ту ночь я спала и проснулась от диких криков. Я не смотрела на время и не помню, во сколько все было. Слышала голос мамы, она кричала: "Балам, балам". Когда посмотрела в окно кухни, увидела, как Шерзат побежал вперед, за ним дядя. Стоял парень и крикнул: "Ат" (стреляй). На нем была темная одежда. За ними побежала женщина, потом парни. Она кричала, защищала мальчика. Шерзата били кулаками. Потом увидела, как бьют чем-то вроде дубинки. Никого не останавливало то, что женщина укрывала его". Наргиза Низамединова

По словам Наргизы Низамединовой, удар Шерзату Полату наносил парень в красной кепке, худощавого телосложения.

"Сначала из окна кухни смотрела, потом у меня есть пристройка, оттуда смотрела. Я выбежала после того, как все уехали. Я Шерзата узнала, когда подбежала к нему. Он был еще живой. Рядом лежал дядя, он был в сознании, но ничего не говорил. Потом приехал отец и забрал Шерзата. Мама была рядом. Мы все в школе были. Там в толпе сказали, что вызвали полицию и медиков". Наргиза Низамединова

Другой житель Талгара Сакен Акижанов, 1967 года рождения, также рассказал суду, как из окон своей квартиры наблюдал за дракой.

"Я живу напротив места происшествия в пятиэтажном доме. Спал, услышал два хлопка. Постоянно мотоциклы водят, думал, они. Но был крик женщины о помощи. Вышел на балкон. Я на третьем этаже живу. Смотрю: около 10 парней. Один парень сидел, его пинали. У одного в руке что-то было, он его с земли поднял и бил этим предметом его по голове. Я крикнул: "Хватит, убьете же". Все быстро произошло, они испинали его и ушли. Я вызвал скорую медицинскую помощь". Сакен Акижанов

20-летний талгарец Данияр Жанболатулы сказал, что в ночь с 3 на 4 октября 2024 года стоял возле акимата с друзьями. Ему позвонила мама и обеспокоенным голосом заявила о стрельбе у дома.

"В трубку я слышал вопли, будто кто-то плачет. Поэтому на трех машинах мы поехали в сторону дома. Я с Арланом Кусаиновым был. Как приехал, увидел пацанов с травмами на голове. Это оказались друзья Шерзата. У одного кровь текла. Другие тоже были взволнованные, испуганные. Мы не поняли, в чем дело, думали, что обычная драка. Но на тротуаре лежала пуля, ключи, кровь была. Соседи нам сказали, ничего не трогать. Потом знакомая Вильдана показала мне видео, она сняла конфликт на телефон. Пришли полиция и медики, скопление, попросили уйти. Мы пошли к магазину "Береке". Туда подошли мама и тетя Шерзата. Они плакали. Спросили у нас провод от мышки, чтобы посмотреть камеру в китайском магазине. Данияр Жанболатулы

Житель Талгара Дарын Жанболатулы, 2004 года рождения, дал аналогичные показания.

"Когда мы приехали к магазину, двое лежали на земле. Они не могли передвигаться. Вокруг было много людей. Кто-то, видимо родитель, посадил одного в машину Hyundai Sonata на заднее место и уехал. Как он второго забрал – я не видел. Женщина с земли забрала гильзу. Она тоже села в эту машину и уехала". Дарын Жанболатулы

В суде объявлен перерыв на несколько часов.

4 октября 2024 года в Талгаре произошла массовая драка, во время которой от ножевого ранения скончался 16-летний подросток Шерзат Полат. Расследование убийства подростка, вызвавшее общественный резонанс, велось по пяти статьям Уголовного кодекса РК, арестовали 11 подозреваемых.

10 апреля 2025 года состоялось предварительное слушание по делу об убийстве Шерзата Полата.

17 апреля 2025 года суд приступил к главному судебному разбирательству. Прокурор рассказала, как убили Шерзата Полата.

18 апреля 2025 года показания дали бабушка, мама и папа погибшего подростка. Также стало известно, как на месте происшествия оказались две девушки и друзья Шерзата Полата. Адвокаты заявили о нестыковках в показаниях свидетельницы. Вторая девушка рассказала, как помогала подсудимым смывать кровь с ножа.