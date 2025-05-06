#Торговые войны
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+24°
$
518.53
588.17
6.39
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Торговые войны
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+24°
$
518.53
588.17
6.39
Общество

Насмехалась и поддалась эмоциям: защита подсудимых заявила отвод прокурору по делу Шерзата Полата

Насмехалась и придалась эмоциям: защитники подсудимых заявили отвод прокурору по делу Шерзата Полата, фото - Новости Zakon.kz от 06.05.2025 12:59 Фото: Zakon.kz
Сторона защиты обвиняемых в убийстве Шерзата Полата заявила отвод прокурору Дане Сарсенбай, ссылаясь на то, что она слишком поддается эмоциям, сообщает Zakon.kz.

Во время допроса подсудимого Дархана Аскентая защитники обвиняемых оказались недовольны поведением прокурора Даны Сарсенбай и заявили ей отвод. 

"Ранее мы сделали ей замечание за то, что она пререкается с нами, на что она заявила, что на одной стороне с потерпевшими. Мне кажется, прокурор не должен занимать чью-то позицию, а должен объективно относиться к уголовному делу. А гособвинитель вводит в заблуждение, сомневается в показаниях подсудимых, насмехается над их словами, разговаривает сама с собой, тогда как должна задавать четкие вопросы. В общем, сильно поддается эмоциям", – сказали адвокаты подсудимых.

Отвод поддержали все защитники и родственники подсудимых. Представители потерпевшей стороны и гособвинитель Ержан Куракбаев просили суд отклонить их обращение. Судья Ержан Жанузаков удалился в совещательную комнату и позже вынес решение.

"Суд принял решение отказать адвокату в отводе прокурору Дане Сарсенбай. В ст. 88 Уголовно-процессуального кодекса РК даны разъяснения, в каких случаях прокурор не может участвовать в судебном заседании. Эти причины в отношении Сарсенбай судом не установлены". Судья Ержан Жанузаков

Ранее полицейский рассказал, кто ранил ножом Шерзата Полата и Нурканата Гаипбаева.

4 октября 2024 года в Талгаре произошла массовая драка, во время которой от ножевого ранения скончался 16-летний подросток Шерзат Полат. Расследование убийства подростка, вызвавшее общественный резонанс, велось по пяти статьям Уголовного кодекса РК, арестовали 11 подозреваемых.

10 апреля 2025 года состоялось предварительное слушание по делу об убийстве Шерзата Полата.

17 апреля 2025 года суд приступил к главному судебному разбирательству. Прокурор рассказала, как убили Шерзата Полата.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Сахибам Садырова
Сахибам Садырова
Читайте также
Хорошую новость сообщили бывшим студентам военных учебных заведений
Общество
12:17, Сегодня
Хорошую новость сообщили бывшим студентам военных учебных заведений
В Алматы благоустройство проспекта Достык и улицы Пушкина "от фасада до фасада" завершится в ноябре
Общество
12:08, Сегодня
В Алматы благоустройство проспекта Достык и улицы Пушкина "от фасада до фасада" завершится в ноябре
Полицейский рассказал, кто ранил ножом Шерзата Полата и Нурканата Гаипбаева
Общество
11:29, Сегодня
Полицейский рассказал, кто ранил ножом Шерзата Полата и Нурканата Гаипбаева
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: