Насмехалась и поддалась эмоциям: защита подсудимых заявила отвод прокурору по делу Шерзата Полата

Сторона защиты обвиняемых в убийстве Шерзата Полата заявила отвод прокурору Дане Сарсенбай, ссылаясь на то, что она слишком поддается эмоциям, сообщает Zakon.kz.

Во время допроса подсудимого Дархана Аскентая защитники обвиняемых оказались недовольны поведением прокурора Даны Сарсенбай и заявили ей отвод.

"Ранее мы сделали ей замечание за то, что она пререкается с нами, на что она заявила, что на одной стороне с потерпевшими. Мне кажется, прокурор не должен занимать чью-то позицию, а должен объективно относиться к уголовному делу. А гособвинитель вводит в заблуждение, сомневается в показаниях подсудимых, насмехается над их словами, разговаривает сама с собой, тогда как должна задавать четкие вопросы. В общем, сильно поддается эмоциям", – сказали адвокаты подсудимых.

Отвод поддержали все защитники и родственники подсудимых. Представители потерпевшей стороны и гособвинитель Ержан Куракбаев просили суд отклонить их обращение. Судья Ержан Жанузаков удалился в совещательную комнату и позже вынес решение.

"Суд принял решение отказать адвокату в отводе прокурору Дане Сарсенбай. В ст. 88 Уголовно-процессуального кодекса РК даны разъяснения, в каких случаях прокурор не может участвовать в судебном заседании. Эти причины в отношении Сарсенбай судом не установлены". Судья Ержан Жанузаков

Ранее полицейский рассказал, кто ранил ножом Шерзата Полата и Нурканата Гаипбаева.

4 октября 2024 года в Талгаре произошла массовая драка, во время которой от ножевого ранения скончался 16-летний подросток Шерзат Полат. Расследование убийства подростка, вызвавшее общественный резонанс, велось по пяти статьям Уголовного кодекса РК, арестовали 11 подозреваемых.

10 апреля 2025 года состоялось предварительное слушание по делу об убийстве Шерзата Полата.

17 апреля 2025 года суд приступил к главному судебному разбирательству. Прокурор рассказала, как убили Шерзата Полата.