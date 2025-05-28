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Общество

Судье по делу Шерзата Полата заявили отвод

Судье по делу Шерзата Полата заявили отвод, фото - Новости Zakon.kz от 28.05.2025 15:59 Фото: Zakon.kz
28 мая 2025 года сторона защиты подсудимого Абзала Шынасыла, которого обвиняют в убийстве Шерзата Полата, заявила отвод председательствующему судье Ержану Жанузакову, сообщает Zakon.kz.

Отметим, что в первой половине дня адвокат Жумат Абенов ходатайствовал о допросе дополнительных экспертов по уголовному делу, поскольку имеются противоречия в материалах дела касательно одежды его подзащитного Абзала Шынасыла.

"Я считаю необходимым вызвать на допрос двоих экспертов Атымбекову и Махметова. Так как Абзалу Шынасылу вменяется серьезное обвинение, поэтому нужно всесторонне изучить материалы дела и устранить противоречия. В тексте экспертизы говорится, что Шынасыл был в черных вещах, тогда как на нем были черно-синие вещи", – заявил адвокат Абенов.

Учтя голос большинства, которые ссылались на затягивание процесса, судья Ержан Жанузаков отклонил ходатайство стороны защиты Абзала Шынасыла. На этом трансляция прервалась.

Однако после обеда Верховный суд РК объявил о том, что Абенов заявил отвод судье.

"В соответствии с ч. 11 ст. 87 УПК отвод, заявленный судье, рассматривающему дело единолично, разрешается председателем данного суда или другим судьей этого суда. На основании данной нормы закона отвод будет рассмотрен судьей этого же суда А. Беймбетовым", – сообщили в Верховном суде.

4 октября 2024 года в Талгаре произошла массовая драка, во время которой от ножевого ранения скончался 16-летний подросток Шерзат Полат.

17 апреля 2025 года суд приступил к главному судебному разбирательству, и прокурор рассказала, как убили Шерзата Полата.

28 мая 2025 года судмедэксперт рассказал, какие травмы были у дяди Шерзата Полата – Нурканата Гаипбаева.

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Фото Сахибам Садырова
Сахибам Садырова
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