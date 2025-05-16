Подсудимый по делу Шерзата Полата пояснил, за что ранее уже получил срок

Обвиняемый в хулиганстве и краже по делу Шерзата Полата Азамат Токтаубаев рассказал суду, за что ранее получил тюремный срок, сообщает Zakon.kz.

24-летний Азамат Токтаубаев женат, имеет малолетних детей. Жил и работал в Талгаре помощником повара, а также занимался небольшим бизнесом.

16 мая 2025 года в ходе очередного судебного заседания в Специализированном межрайонном суде по уголовным делам области Жетысу он ответил на вопросы прокурора Даны Сарсенбай касательно предыдущей судимости по другому уголовному делу.

"Инцидент произошел 14 декабря 2023 года. Проходил по делу подозреваемым в нападении на человека. Сначала получил арест на два месяца, находился в СИЗО. Но мой защитник доказал, что я не причастен к происшествию. Поэтому был переведен под домашний арест. 6 февраля я вышел. Но из-за того, что убийство Шерзата Полата оказалось резонансным, поэтому меня через две недели осудили. 17 октября 2024 года вынесли приговор по п. 7 ч. 2 ст. 106 УК ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью из хулиганских побуждений") – семь лет лишения свободы в колонии средней безопасности. Но я обжалую приговор и докажу, что не виновен". Азамат Токтаубаев

Азамат Токтаубаев признался, что нарушил закон, находясь под домашним арестом, поехал ночью в увеселительное заведение, а после оказался на месте убийства Шерзата Полата.

"Признаюсь, что я нарушил закон. Если бы не вышел из дома, ничего такого бы не произошло. Но из-за того, что я болел и ради ребенка отправился ночью в аптеку, по пути заехал в кафе поздороваться с друзьями. А дальше, как было, я все рассказал. Только ради брата поехал в магазин". Азамат Токтаубаев

По делу Шерзата Полата обвиняемый заявил, что при себе не имел никакого оружия и не ввязывался в конфликт, только разнимал дерущихся. И касательно телефона заявил, что это не была кража, а взял его с целью найти хозяина и отдать.

15 мая 2025 года показания на суде дали родные братья Токтаубаевы – Азамат и Нурбол.

4 октября 2024 года в Талгаре произошла массовая драка, во время которой от ножевого ранения скончался 16-летний подросток Шерзат Полат. Расследование убийства подростка, вызвавшее общественный резонанс, велось по пяти статьям Уголовного кодекса РК, арестовали 11 подозреваемых.

17 апреля 2025 года суд приступил к главному судебному разбирательству. Прокурор рассказала, как убили Шерзата Полата.