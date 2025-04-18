Как на месте происшествия оказались две девушки и друзья Шерзата Полата: показания свидетелей

18 апреля 2025 года в Специализированном межрайонном суде по уголовным делам области Жетысу приступили к допросу свидетелей по делу об убийстве Шерзата Полата, сообщает Zakon.kz.

Свидетель – житель села Азат Алматинской области Мирас Сейсембай – представил себя как друга Шерзата Полата. Он также оказался в центре конфликта в ночь с 3 по 4 октября 2024 года.

"3 октября 2024 года наш друг Ахмет Махмет собирался улетать в Китай на учебу, мы намеревались его проводить. Нам позвонил Шерзат и попросил приехать в магазин. Сначала сказал, что нужно перенести вещи. А потом перезвонил и заявил, что назревает конфликт с группой парней. Я с Ахметом Махметом и его братишкой Алдияром Махметом приехали, там Шерзата не было. Были его дядя и папа. Его отец сказал позвонить и позвать Шерзата, чтобы он попросил прощения у Дархана Аскентая. Тогда приехала машина с тремя парнями и двумя девушками. Они сразу набросились и ударили Ахмета со словами: "Ты моего брата обидел". Он не успел сказать, что не бил никого. Через несколько минут приехал еще один автомобиль. Нурканат Гаипбаев пытался Ахмета вытащить из толпы. Я видел в их руках ножи. Папа Шерзата велел нам бежать, поэтому мы взяли Ахмета и убежали. Слышали выстрел и крик: "Стоять". Мы подумали, что полиция приехала. Мы дозвонились до Шерзата, он попросил нас не приезжать, что все нормально". Мирас Сейсембай

По его словам, они снова позвонили Шерзату, но он уже не отвечал. Друзья стали переживать и вернулись на место.

"Мы видели, что у места собирается толпа людей, и думали, что что-то не так. Вернулись, а Шерзата не нашли. Увидели много крови, ключи от машины валялись. Помогли бабушке, завели в магазин, дали ей воды, вызвали скорую помощь и вышли обратно". Мирас Сейсембай

Свидетель в зале суда опознал троих обвиняемых: Нурбола Тоқтаубаева, Шынгыса Белгожаева и Нуркияса Ильясова.

Следующим свидетелем была жительница Талгарского района Эльмира Нурбекова. Сказала, что с подсудимыми Нуркиясом Ильясовым, Абзалом Шынасылом и Равилем Сакиевым познакомилась за два дня до происшествия.

"Мне позвонила подруга Дана, потом Равиль написал и предложил увидеться. Я согласилась. Вышла с работы, направилась в сторону дома. Дана написала мне, Равиль мне писал и пригласил в кафе. Мы с Даной пошли в кафе. Там стояли Равиль, Нуркияс и несколько парней, но я их не знаю. Мы поели, потанцевали. На столе стоял пустой графин. Парни сами общались, мы с Даной. Приехали Азамат с братом. Было 4-5 парней. Заведение закрывалось, мы ушли". Эльмира Нурбекова

Нуркияс Ильясов и Равиль Сакиев предложили довезти девушек домой, добавив, что заедут в магазин.

"Мы сели и поехали, даже не знали, в какой магазин едем. Приехали, пацаны сразу выбежали. Там были еще ребята, они все разговаривали. Я с Даной пошла в магазин. Шла и видела парня, у которого на лице была кровь. В магазине стояли два парня и один, подумали продавец. Он сказал: "Не входите, а то я вытащу оружие и буду стрелять". Мы ушли, стояли у машины. Когда продавец просил выйти, кто-то пнул дверь. Кто-то ударил Нуркияса, он упал. После этого в серой футболке выбежал мальчик, крикнул и выстрелил в воздух. После этого он направил оружие на пацанов. Сделал пару шагов назад и снова выстрелил. Я побежала к Дане, захватила Равиля, просила успокоиться. Он вырвался из моих рук и побежал в сторону драки, а я пошла в сторону машины. Я услышала голос женщины, которая звала на помощь. Я посмотрела, до сих пор все бегали. Схватила парня в черной куртке и просила успокоиться. В серой кофте лежал на земле, был без сознания. Я впала в ступор и не смогла ничего сделать". Эльмира Нурбекова

Девушка якобы просила прохожих вызвать скорую медицинскую помощь, однако ее завели в машину, там были подсудимые и они покинули место происшествия.

4 октября 2024 года в Талгаре произошла массовая драка, во время которой от ножевого ранения скончался 16-летний подросток Шерзат Полат. Расследование убийства подростка, вызвавшее общественный резонанс, велось по пяти статьям Уголовного кодекса РК, арестовали 11 подозреваемых.

10 апреля 2025 года состоялось предварительное слушание по делу об убийстве Шерзата Полата.

17 апреля 2025 года суд приступил к главному судебному разбирательству. Прокурор рассказала, как убили Шерзата Полата.

18 апреля 2025 года показания дали бабушка, мама и папа погибшего подростка.