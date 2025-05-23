Глубина пореза 12 см: судебно-медицинский эксперт рассказал, какие раны были у Шерзата Полата

23 мая 2025 года в Специализированном межрайонном суде по уголовным делам области Жетысу допрошен судебно-медицинский эксперт, который исследовал тело Шерзата Полата после трагедии в Талгаре, сообщает Zakon.kz.

Эксперт Мухит Кушеров на изображении анатомии человека показал, где были нанесены проникающие колото-резаные ранения.

"При вскрытии мной были обнаружены колото-резаные ранения грудной клетки слева. Это повреждение расположено между задней подмышечной и подмышечными линиями, между пятыми и шестыми межребрами. Проникает в плевральную полость, повреждает левую часть легкого. Размер наружной раны – 2 см. Направление раневого канала сзади наперед, слева направо, несколько сверху вниз. Глубина раневого канала – около 12 см", – рассказал Мухит Кушеров про одно ножевое ранение. Мухит Кушеров

По словам судебно-медицинского эксперта, у Шерзата Полата под правым глазом был кровоподтек.

"Также снаружи пальцев левой руки на основании второго, третьего, четвертого и пятого пальцев имеются кровоподтеки. Еще снизу правого глаза на фоне кровоподтека есть ссадины. На пятом пальце есть ссадины. Потом на передней поверхности правого предплечья есть две ссадины. На левой руке на основании пятого пальца – одно повреждение. Кроме того, на наружной поверхности правой голени есть одна ссадина. Слева в затылочной области был кровоподтек". Мухит Кушеров

Непосредственной причиной смерти Шерзата Полата явилось колото-режущее ранение грудной клетки, повреждение левого легкого, "гемотораксом 1500 миллилитров крови плевральной полости", отметил эксперт. Он добавил, что погибшего можно было спасти, если бы ему была оказана неотложная медицинская помощь.

Также адвокаты потерпевшей стороны отметили, что была проведена дополнительная экспертиза известным судебно-медицинским экспертом Тахиром Халимназаровым и попросили допросить его. Суд поддержал ходатайство.

4 октября 2024 года в Талгаре произошла массовая драка, во время которой от ножевого ранения скончался 16-летний подросток Шерзат Полат. Расследование убийства подростка, вызвавшее общественный резонанс, велось по пяти статьям Уголовного кодекса РК, арестовали 11 подозреваемых.

10 апреля 2025 года состоялось предварительное слушание по делу об убийстве Шерзата Полата.

17 апреля 2025 года суд приступил к главному судебному разбирательству. Прокурор рассказала, как убили Шерзата Полата.