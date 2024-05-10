Дело Бишимбаева: стороны сформировали вопросы для присяжных

В пресс-службе суда по уголовным делам Астаны 10 мая рассказали, когда присяжным огласят вопросы по делу экс-министра Куандыка Бишимбаева и его родственника – директора "Гастроцентра" Бахытжана Байжанова, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Сегодня по делу Куандыка Бишимбаева и Бакытжана Байжанова сторонами обсуждены и сформулированы вопросы, подлежащие разрешению судом с участием присяжных заседателей.

"С учетом замечаний и предложений сторон председательствующая судья удалилась в совещательную комнату для формирования окончательного вопросного листа для присяжных заседателей. Оглашение вопросного листа с участием присяжных заседателей состоится в 9:30 13 мая", – заявили в пресс-службе суда.

Ранее сообщалось, что всех присяжных удалили из зала суда в связи с тем, что участники процесса будут обсуждать вопросы для них.

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2 мая 2024 года суд объявил об окончании судебного следствия и переходе к прениям сторон. Прокурор Айжан Аймаганова озвучила позицию обвинения. Позже брат Салтанат Нукеновой – Айтбек Амангельды – обратился к присяжным и попросил справедливости.

Также адвокат стороны потерпевших Жанна Уразбахова выступила в суде и заявила, что вина Бишимбаева и Байжанова полностью доказана представленными стороной обвинения доказательствами. Такого же мнения придерживается адвокат Дамир Ишмаметов.

Лейла Рамазанова озвучила позицию стороны защиты. На прениях также высказался адвокат Ерлан Газымжанов. Он считает, что у Куандыка Бишимбаева не было выгоды убивать Салтанат Нукенову. Мать подсудимого Альмира Нурлыбекова, выступая в суде, извинилась перед родственниками Салтанат Нукеновой.

3 мая Куандык Бишимбаев на прениях озвучил свою позицию.