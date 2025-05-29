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Общество

Более 660 млн тенге возмещения морального вреда запросили родные Шерзата Полата

Сколько денег запросили на суде за моральный вред родные Шерзата Полата, фото - Новости Zakon.kz от 29.05.2025 16:33 Фото: Zakon.kz
29 мая 2025 года в Талдыкоргане продолжился суд над девятью жителями Талгара, которых обвиняют в хулиганстве и одного из них – в убийстве подростка Шерзата Полата, сообщает Zakon.kz.

Адвокаты потерпевшей стороны озвучили, сколько запросила семья за смерть Шерзата Полата и за моральный вред, полученный из-за действий подсудимых.

  • За расходы на похороны Шерзата Полата от Абзала Шынасыла в пользу Каржаубая Нурымова за материальный ущерб 2,7 млн тенге.
  • От Абзала Шынасыла и Равиля Сакиева в пользу Каржаубая Нурымова в солидарном порядке за моральный вред, нанесенный в ходе хулиганства, 100 млн тенге. То есть каждому потерпевшему по 50 млн тенге.
  • От Абзала Шынасыла и Равиля Сакиева в пользу Гульбары Бишембиевой в солидарном порядке за моральный вред, нанесенный в ходе хулиганства, 100 млн тенге.
  • От Абзала Шынасыла и Равиля Сакиева в пользу Жумабике Кадыровой в солидарном порядке за моральный вред, нанесенный в ходе хулиганства, 100 млн тенге.
  • От Шынгыса Белгожаева, Дархана Аскентая, Нуркияса Ильясова, Дидара Калиахмета, братьев Азамата и Нурбола Токтаубаевых в пользу Каржаубая Нурымова с каждого по 20 млн тенге, в общей сложности 120 млн тенге.
  • От Шынгыса Белгожаева, Дархана Аскентая, Нуркияса Ильясова, Дидара Калиахмета, братьев Азамата и Нурбола Токтаубаевых в пользу Гульбары Бишембиевой с каждого по 20 млн тенге, в общей сложности 120 млн тенге.
  • От Шынгыса Белгожаева, Дархана Аскентая, Нуркияса Ильясова, Дидара Калиахмета, братьев Азамата и Нурбола Токтаубаевых в пользу Жумабике Кадыровой с каждого по 20 млн тенге, в общей сложности 120 млн тенге.

4 октября 2024 года в Талгаре произошла массовая драка, во время которой от ножевого ранения скончался 16-летний подросток Шерзат Полат.

17 апреля 2025 года суд приступил к главному судебному разбирательству, и прокурор рассказала, как убили Шерзата Полата.

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Фото Сахибам Садырова
Сахибам Садырова
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