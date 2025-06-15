Конфликт на Ближнем Востоке: самолеты с казахстанскими туристами из Дубая приземлились в Алматы

В ночь на 15 июня 2025 года в Алматы приземлились рейсы авиакомпании FlyDubai с казахстанскими туристами на борту, сообщает Zakon.kz.

В связи с эскалацией ситуации на Ближнем Востоке 13 июня 2025 года сразу несколько авиакомпаний приостановили рейсы из Дубая и Абу‑Даби в регионы, включая Казахстан.

Ранее Комитетом гражданской авиации Минтранспорта РК установлен полный запрет на выполнение полетов над, в пределах и вблизи воздушного пространства Ирана, Израиля, Сирии, Ирака, Иордании и Ливана до особого распоряжения.

"Рейсы FlyDubai, приземлившиеся сегодня в 2:45 и 6:19, осуществили облет вышеуказанной территории и доставили в страну 332 туриста, не вылетевших 13 июня, а также плановых пассажиров", – говорится в сообщении пресс-службы Министерства туризма и спорта РК.

Остальные туристы, которые не смогли вылететь из Дубая 13 июня, были размещены в отелях туроператорами-участниками КФ "Туристік Қамқор" при координации Минтуризма, Министерства иностранных дел, посольства РК. Их вылет также планируется.

Утром 13 июня 2025 года Израиль нанес удары по ядерной и военной инфраструктуре Ирана в рамках операции "Нация львов". В результате атаки погибли начальник Генштаба Корпуса стражей иранской революции (КСИР) Хоссейн Салами и президент Исламского университета Азад Мохаммад Техранчи.

В связи с обострением ситуации на Ближнем Востоке посольство РК в Израиле опубликовало срочное сообщение для казахстанцев, находящихся в Израиле.