Акимат Алматы показал участок, за аренду которого США заплатят более 25 млн долларов

В связи с поступающими запросами от жителей Алматы и средств массовой информации акимат южной столицы 16 июня 2025 года опубликовал детальные разъяснения относительно точного расположения ключевых объектов строительства в Медеуском районе, сообщает Zakon.kz.

1. Конгресс-центр и его четкие границы

Как уточнили в Управлении земельных отношений города, современный многофункциональный конгресс-центр будет построен на отдельном, специально выделенном участке.

Границы участка: ул. Алдар Косе (север) – ул. 8-й Гвардейской Дивизии (восток) – ул. Шукшина (юг) – ул. Жамакаева (запад).

Общая площадь составляет 11 га. Из них 8,7 га находятся в госфонде, 2,17 га на выкуп для госнужд (28 собственников), из которых выкуплено 12 собственников, площадь – 1,0956 га.

Этот участок выбран как оптимальная площадка для создания центра с удобной транспортной доступностью.

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2. Генеральное консульство США

В Управлении земельных отношений Алматы подчеркнули, что для дипломатического комплекса выделен совершенно отдельный, свободный участок.

Границы участка: пр. аль-Фараби (юг) – пр. Сейфуллина (запад) – ул. Алдар Косе (север) – ул. Жамакаева (восток).

Общая площадь участка – 7,05 га. Расстояние до конгресс-центра – 300-400 м.

3. Парковая отдельная зона

Также в управлении рассказали, что создается зеленая зона.

Границы: южнее пр. аль-Фараби – западнее пр. Назарбаева.

Общая площадь составляет 9,7 га. Из них 6,7 га находятся в госфонде, 3 га на выкуп для госнужд (92 собственника), из которых выкуплено 6 собственников, площадь – 0,25 га.

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Компенсации и гарантии

Как отметили в городском Управлении земельных отношений, для каждого проекта:

ведутся отдельные процедуры изъятия земель;

обеспечиваются равные права всех участников процесса;

цена устанавливается независимыми оценочными компаниями согласно рыночной стоимости на момент выкупа.

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19 мая 2025 года глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал закон о ратификации соглашения между правительствами РК и США о предоставлении земельного участка в аренду для строительства помещений консульского учреждения США в Алматы. Участок площадью 70 593 кв. м предоставляется в аренду сроком на 49 лет с даты заключения дополнительного договора аренды. Размер арендной платы за указанный период аренды составит 25,3 млн долларов и будет выплачен единым платежом в течение тридцати календарных дней с даты вступления в силу настоящего соглашения.