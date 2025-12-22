Трагедия в стоматологии: суд вынес частное постановление в адрес руководства клиники

Межрайонный суд по уголовным делам Астаны 22 декабря 2025 года установил системные нарушения в деятельности частной стоматологической клиники, где скончалась девочка, и вынес частное постановление в адрес ее руководства, передает корреспондент Zakon.kz.

Суд пришел к выводу, что выявленные нарушения носят системный и организационный характер и свидетельствуют о ненадлежащем исполнении обязанностей руководством медицинской организации.

"В совокупности указанные обстоятельства указывают на наличие нарушений законодательства в сфере охраны здоровья детей, несоблюдение стандартов анестезиологической помощи, а также недостаточный контроль за деятельностью частных медицинских организаций. Допущенные нарушения и упущения способствовали наступлению тяжких последствий и требуют принятия мер реагирования. Руководствуясь статьями 405 и 431, а также частью 3 УПК РК, суд постановил вынести частное постановление в отношении руководства частной стоматологической клиники, допустившего системные нарушения законодательства в сфере охраны здоровья, и обязал принять исчерпывающие меры по их устранению и недопущению впредь", – озвучил судья Кажымукан Мекемтас.

Также суд постановил довести информацию о вышеуказанных факторах до сведения Министерства здравоохранения РК для принятия соответствующих мер и рассмотрения вопроса о совершенствовании нормативного регулирования применения общей анестезии при стоматологическом лечении детей и усилении контроля за деятельностью частных медицинских организаций.

"Кроме того, частное постановление направить в адрес Департамента полиции города Астаны и прокурора города Астаны для проведения тщательной, всесторонней и объективной проверки деятельности, действий и бездействия руководства клиники и иных медицинских работников с целью дачи надлежащей правовой оценки выявленным нарушениям", – сказал судья.

Ранее был оглашен приговор в отношении врача-анестезиолога Аиды Жумагалиевой, работавшей в клинике, где скончалась девочка.

18 декабря 2025 года анестезиолог выступила с последним словом. Подсудимая заявила, что не признает свою вину, подчеркнув, что ее честь и достоинство были "разорваны на куски".

В тот день суд завершил стадию судебных прений. Гособвинитель Еркебулан Шалкаров попросил признать анестезиолога Аиду Жумагалиеву виновной и назначить ей наказание в виде 4 лет лишения свободы с лишением права заниматься медицинской деятельностью сроком на 3 года. Он также предложил освободить анестезиолога от наказания в связи с амнистией в честь 30-летия Конституции.

Родители погибшей девочки настаивают на ответственности врачей, а сама подсудимая считает, что ее честь и достоинство разорвали на куски.

Трагедия случилась 30 октября 2024 года. Девочка не проснулась после лечения зубов под наркозом. 27 ноября 2025 года отец погибшей девочки рассказал, почему доверился именно этой столичной стоматологии, а также что происходило в тот роковой день.

25 ноября прокурор Еркебулан Шалкаров озвучил результаты внеплановой проверки, проведенной департаментом Комитета медицинского и фармацевтического контроля Министерства здравоохранения РК.