Особняк Масимова в Астане превратят в центр для особенных детей

Шикарный особняк осужденного экс-председателя Комитета национальной безопасности (КНБ), бывшего премьер-министра Карима Масимова в Астане передали Министерству просвещения, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе "Компании по управлению возвращенными активами" (КУВА) 5 сентября 2025 года подчеркнули:

"В соответствии с приказом Комитета государственного имущества и приватизации жилой дом был официально закреплен за РГУ "Национальный научно-практический центр развития специального и инклюзивного образования" Министерства просвещения РК".

В свою очередь официальный представитель Минпросвещения Мереке Амангельдыкызы пояснила, что такое решение связано с ростом числа детей с особыми образовательными потребностями.

По ее словам, принято решение о расширении сети организаций специального и инклюзивного образования по Казахстану.

"Главный центр будет сосредоточен в РГУ "Национальный научно-практический центр развития специального и инклюзивного образования" в Алматы, а во всех остальных регионах, включая Астану, откроются филиалы". Пресс-служба Министерства просвещения РК

Такой подход, уточнили в ведомстве, обеспечит единую научно-методологическую базу, создаст лучшие условия для специалистов, родителей и детей, а также позволит повысить эффективность деятельности специальных организаций образования.

"Развитие инклюзивного и специального образования является одним из ключевых приоритетов государственной политики. Министерство последовательно реализует меры по созданию равных условий для каждого ребенка. В настоящее время на национальном уровне готовится закон "О комплексной поддержке детей с особыми образовательными потребностями". Пресс-служба Министерства просвещения РК

Материал по теме История с особняком Масимова получила неожиданный поворот

Впервые этот особняк пытались продать 25 февраля 2025 года. Торги на повышение цены должны были начаться 13 мая со стартовой цены 1,68 млрд тенге, а гарантийный взнос составлял 118 млн тенге.

А уже в апреле стало известно, что дом снят с торгов и перейдет на баланс столичного акимата под социальные нужды.

24 апреля 2023 года Карима Масимова осудили на 18 лет с конфискацией имущества и пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе. Он признан виновным в государственной измене, насильственном захвате власти и превышении должностных полномочий. 14 ноября 2024 года стало известно, что в отношении него завели новые уголовные дела. По данным КНБ, его подозревают в отмывании денег и получении особо крупной взятки.