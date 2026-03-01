#Референдум-2026
-4°
$
497.56
586.92
6.44
Общество

Посольство в ОАЭ попросило казахстанцев помогать соотечественникам

Государственные символы Казахстана, флаг Казахстана, госсимволы Казахстана, Казахстан, государственный флаг Казахстана, флаг РК, флаг Республики Казахстан, фото - Новости Zakon.kz от 01.03.2026 14:17 Фото: Zakon.kz
Посольство Казахстана в Объединенных Арабских Эмиратах обратилось к казахстанцам с просьбой помочь соотечественникам, сообщает Zakon.kz.

Соответствующее сообщение посольство опубликовало на своей странице в Instagram.

"Уважаемые граждане Республики Казахстан, проживающие в ОАЭ!

В этот непростой для всех период ваша поддержка и активная гражданская позиция особенно важны.

В настоящее время на территории ОАЭ находится значительное количество граждан Республики Казахстан, прибывших на короткий срок либо следующих транзитом. В сложившейся ситуации им может потребоваться временная помощь и поддержка.

Если у вас имеется возможность оказать содействие (временное размещение, питание либо иная существенная помощь), просим сообщить об этом по нижеуказанным контактам.

Также в случае, если вам известно о гражданах Республики Казахстан, оказавшихся в затруднительном положении, просим информировать дипломатические миссии", – говорится в тексте.

Контакты для связи:

Посольство РК в Абу-Даби:

  • +971 50 508 5226
  • +971 2 449 8778

Генеральное консульство РК в Дубае:

  • +971 50 570 1978
  • +971 4 547 5784
  • dubaimfakz@gmail.com
"Благодарим за проявленную солидарность, ответственность и поддержку", – заключили в посольстве.

На Ближнем Востоке разгорелся очередной кризис. 28 февраля 2026 года Израиль и США ударили по столице Ирана. В ответ Иран запустил ракеты по базам США в Ближневосточном регионе и Израилю. Погибли сотни людей и высшее руководство во главе с аятоллой Хаменеи, ударами была разрушена его резиденция. Преемника у верховного лидера не было. В ответ на гибель Хаменеи КСИР анонсировал проведение "самой мощной наступательной операции в истории" Вооруженных сил Ирана против военных баз США. В ответ поступили угрозы от Трампа.

Высший совет национальной безопасности Ирана объявил о формировании временного руководящего совета после гибели верховного лидера Али Хаменеи.

