Посольство в ОАЭ попросило казахстанцев помогать соотечественникам
Соответствующее сообщение посольство опубликовало на своей странице в Instagram.
"Уважаемые граждане Республики Казахстан, проживающие в ОАЭ!
В этот непростой для всех период ваша поддержка и активная гражданская позиция особенно важны.
В настоящее время на территории ОАЭ находится значительное количество граждан Республики Казахстан, прибывших на короткий срок либо следующих транзитом. В сложившейся ситуации им может потребоваться временная помощь и поддержка.
Если у вас имеется возможность оказать содействие (временное размещение, питание либо иная существенная помощь), просим сообщить об этом по нижеуказанным контактам.
Также в случае, если вам известно о гражданах Республики Казахстан, оказавшихся в затруднительном положении, просим информировать дипломатические миссии", – говорится в тексте.
Контакты для связи:
Посольство РК в Абу-Даби:
- +971 50 508 5226
- +971 2 449 8778
Генеральное консульство РК в Дубае:
- +971 50 570 1978
- +971 4 547 5784
- dubaimfakz@gmail.com
"Благодарим за проявленную солидарность, ответственность и поддержку", – заключили в посольстве.
На Ближнем Востоке разгорелся очередной кризис. 28 февраля 2026 года Израиль и США ударили по столице Ирана. В ответ Иран запустил ракеты по базам США в Ближневосточном регионе и Израилю. Погибли сотни людей и высшее руководство во главе с аятоллой Хаменеи, ударами была разрушена его резиденция. Преемника у верховного лидера не было. В ответ на гибель Хаменеи КСИР анонсировал проведение "самой мощной наступательной операции в истории" Вооруженных сил Ирана против военных баз США. В ответ поступили угрозы от Трампа.
Высший совет национальной безопасности Ирана объявил о формировании временного руководящего совета после гибели верховного лидера Али Хаменеи.