Посольство в ОАЭ попросило казахстанцев помогать соотечественникам

Соответствующее сообщение посольство опубликовало на своей странице в Instagram.

"Уважаемые граждане Республики Казахстан, проживающие в ОАЭ!

В этот непростой для всех период ваша поддержка и активная гражданская позиция особенно важны.

В настоящее время на территории ОАЭ находится значительное количество граждан Республики Казахстан, прибывших на короткий срок либо следующих транзитом. В сложившейся ситуации им может потребоваться временная помощь и поддержка.

Если у вас имеется возможность оказать содействие (временное размещение, питание либо иная существенная помощь), просим сообщить об этом по нижеуказанным контактам.

Также в случае, если вам известно о гражданах Республики Казахстан, оказавшихся в затруднительном положении, просим информировать дипломатические миссии", – говорится в тексте.