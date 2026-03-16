Прокурор высказался о возможном наказании по делу блогеров Жанабыловых
Журналисты также уточнили информацию о якобы имеющихся в деле нестыковках и недоработках. В ответ прокурор отметил, что по данному ходатайству суд уже принял соответствующее решение.
"Касательно нестыковок – это линия защиты стороны подсудимых. Сегодня начнется главное судебное разбирательство. Будет определен порядок исследования доказательств, и вы сможете увидеть, какие доказательства были собраны и какие свидетели будут присутствовать в ходе главного суда. Суд принял соответствующее процессуальное решение", – озвучил Олжас Хайруллаев.
На вопрос журналистов о том, уверен ли он в виновности подсудимых по двум предъявленным статьям, прокурор подтвердил, что, согласно материалам дела, уверен. В связи с этим представители СМИ поинтересовались, какое наказание сторона обвинения намерена запросить.
"Этот момент сейчас еще рано обсуждать, поскольку главное судебное разбирательство еще не началось. После исследования всех материалов уголовного дела и на стадии прений мы озвучим свою позицию", – сказал старший помощник прокурора.
Он также подтвердил, что при рассмотрении дела будет учитываться наличие у подсудимых малолетних детей, отметив, что это предусмотрено Уголовным кодексом.
"Их действия квалифицируются по двум статьям: статье 218 – легализация денежных средств, полученных преступным путем, и статье 214 – незаконная предпринимательская деятельность, связанная с извлечением дохода в особо крупном размере. Они прикрывались тем, что продают обучающие курсы", – дополнил он.
Отвечая на вопрос представителей СМИ о том, могут ли подсудимые отделаться штрафом, прокурор пояснил, что санкция статьи 218, части 2 Уголовного кодекса не предусматривает штрафа и предполагает наказание в виде лишения свободы.
"Если говорить теоретически, назначение штрафа возможно, но он будет очень большим – до 7 тыс. кратном размере. Это получится около миллиарда тенге штрафа. Теоретически возможно назначение штрафа. Но это уже решение суда", – заявил Олжас Хайруллаев.
24 августа 2025 года стало известно, что Комитет по регулированию игорного бизнеса и лотереи начал проверку действий блогеров Ерболата Жанабылова и Эльмиры Толегеновой, проводящих розыгрыш ценных призов в соцсетях, на предмет соответствия требованиям законодательства о лотерейной деятельности.
5 сентября в Специализированном межрайонном суде по административным делам Астаны рассматривали дело в отношении Ерболата Жанабылова по факту проведения незаконной лотереи. 15 сентября рассматривали дело Эльмиры Толегеновой. Блогер-миллионник озвучила свою позицию. Сторона обвинения считает, что курсы семьи блогеров Толегеновой и Жанабылова являются ширмой для скрытия лотереи.
Материалы по блогерам Жанабылову и Толегеновой были переданы в АФМ для возбуждения уголовного дела.
16 октября в АФМ сообщили, что на блогеров заведено уголовное дело.
5 февраля 2026 года стало известно, что столичным Департаментом АФМ окончено расследование в отношении блогеров Ерболата Жанабылова и Эльмиры Толегеновой по факту незаконной предпринимательской деятельности и легализации денежных средств.