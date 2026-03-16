Прокурор высказался о возможном наказании по делу блогеров Жанабыловых

Старший помощник прокурора Олжас Хайруллаев 16 марта 2026 года перед началом главного судебного разбирательства по делу блогеров Жанабыловых заявил, что окончательная позиция обвинения по наказанию будет озвучена после исследования всех материалов дела, передает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты также уточнили информацию о якобы имеющихся в деле нестыковках и недоработках. В ответ прокурор отметил, что по данному ходатайству суд уже принял соответствующее решение.

"Касательно нестыковок – это линия защиты стороны подсудимых. Сегодня начнется главное судебное разбирательство. Будет определен порядок исследования доказательств, и вы сможете увидеть, какие доказательства были собраны и какие свидетели будут присутствовать в ходе главного суда. Суд принял соответствующее процессуальное решение", – озвучил Олжас Хайруллаев.

На вопрос журналистов о том, уверен ли он в виновности подсудимых по двум предъявленным статьям, прокурор подтвердил, что, согласно материалам дела, уверен. В связи с этим представители СМИ поинтересовались, какое наказание сторона обвинения намерена запросить.

"Этот момент сейчас еще рано обсуждать, поскольку главное судебное разбирательство еще не началось. После исследования всех материалов уголовного дела и на стадии прений мы озвучим свою позицию", – сказал старший помощник прокурора.

Он также подтвердил, что при рассмотрении дела будет учитываться наличие у подсудимых малолетних детей, отметив, что это предусмотрено Уголовным кодексом.

"Их действия квалифицируются по двум статьям: статье 218 – легализация денежных средств, полученных преступным путем, и статье 214 – незаконная предпринимательская деятельность, связанная с извлечением дохода в особо крупном размере. Они прикрывались тем, что продают обучающие курсы", – дополнил он.

Отвечая на вопрос представителей СМИ о том, могут ли подсудимые отделаться штрафом, прокурор пояснил, что санкция статьи 218, части 2 Уголовного кодекса не предусматривает штрафа и предполагает наказание в виде лишения свободы.

"Если говорить теоретически, назначение штрафа возможно, но он будет очень большим – до 7 тыс. кратном размере. Это получится около миллиарда тенге штрафа. Теоретически возможно назначение штрафа. Но это уже решение суда", – заявил Олжас Хайруллаев.

24 августа 2025 года стало известно, что Комитет по регулированию игорного бизнеса и лотереи начал проверку действий блогеров Ерболата Жанабылова и Эльмиры Толегеновой, проводящих розыгрыш ценных призов в соцсетях, на предмет соответствия требованиям законодательства о лотерейной деятельности.

5 сентября в Специализированном межрайонном суде по административным делам Астаны рассматривали дело в отношении Ерболата Жанабылова по факту проведения незаконной лотереи. 15 сентября рассматривали дело Эльмиры Толегеновой. Блогер-миллионник озвучила свою позицию. Сторона обвинения считает, что курсы семьи блогеров Толегеновой и Жанабылова являются ширмой для скрытия лотереи.

Материалы по блогерам Жанабылову и Толегеновой были переданы в АФМ для возбуждения уголовного дела.

16 октября в АФМ сообщили, что на блогеров заведено уголовное дело.

5 февраля 2026 года стало известно, что столичным Департаментом АФМ окончено расследование в отношении блогеров Ерболата Жанабылова и Эльмиры Толегеновой по факту незаконной предпринимательской деятельности и легализации денежных средств.