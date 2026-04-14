"Испугались и доверились адвокату": Толегенова рассказала свою позицию в суде

Сегодня, 14 апреля 2026 года, в Межрайонном суде по уголовным делам Астаны блогер Эльмира Толегенова в ходе допроса объяснила, почему они сразу отказались оплачивать административный штраф и как дело дошло до суда, передает корреспондент Zakon.kz.

Эльмира Толегенова рассказала, что они начали заниматься товарным бизнесом с поездками в Китай и делились опытом в сторис, после чего, получив отклик аудитории, решили запустить обучающие курсы. По ее словам, идею предложил Сунгат Утебулатов, и к августу 2025 года они начали подготовку к запуску, обсуждая формат, темы и наполнение обучения.

"29 августа запустили анонс, что будет старт продаж нашего курса, в качестве стимуляции будем разыгрывать подарки. Мы поделились, какой курс, какая платформа будет, кто будет спикером, какие бонусы будут для наших участников. Ранее следователи утверждали, что наши курсы фиктивные. Как они могут быть фиктивными, если все это есть на страницах – видеоуроки? Он позволил себе оценить наши видеоуроки, сам выступил в качестве эксперта. В материалах дела нет того, что эти курсы общедоступные, есть в открытом доступе. Те китайские платформы, которые у нас размещены, – по ним нет такой информации. В наших уроках мы рассказывали про разные платформы", – дополнила она.

Блогер рассказала, что курсы включали в себя пошаговые этапы – от знакомства до поиска товаров и работы с интерфейсом. При этом она подчеркнула, что заявления о схожести с курсами других блогеров не подтверждены, так как никакой экспертизы, по ее словам, не проводилось.

Адвокат уточнила, что на видео была показана инсталляция "барабана удачи", и попросила пояснить, что именно это было – реальный механизм розыгрыша или лишь его визуальная демонстрация.

"Сам барабан – внутри сайта. А то, что мы показывали в видео, – это демонстрация того, как он выглядит на сайте, макет. Следствие, даже комитет думали, что мы сами крутим физический макет и выдаем призы, а разработкой электронного занимался Сунгат – всей технической частью", – рассказала Эльмира Толегенова.

Как отметила блогер, после получения уведомления она обратилась к адвокату, который рекомендовал не подписывать документы и совместно явиться в комитет для разъяснения ситуации.

"В назначенный день мы втроем пришли в комитет, первым зашел супруг, ближе к 6 он спускается и говорит, что давай подпишем, заплатим штраф, комитет разрешил закончить курс, разыграть подарки оставшиеся. Адвокат (Олег Чернов. – Прим. ред.) утверждал, что, несмотря на то, что мы заплатим административный штраф, через 2-3 месяца, возможно, дело перейдет в уголовное. Я не имею юридического образования и доверилась адвокату. Когда нам дали протокол, я ставила вопросы, почему они на нас лично составлены. Говорила, чтобы составили на юрлица. Адвокат сказал ничего не подписывать, уже было 6 вечера, конец рабочего дня", – дополнила Толегенова.

Она отметила, что в тот момент испугалась и не стала подписывать договор.

"Адвокат сказал, что мы предоставим перечень документов. Комитет сам без нашего согласия 2 cентября отправил дело в суд. Когда дело передали в суд, адвокат сказал: не переживайте, все будет нормально, мы будем судиться. Ранее после того, как начался инфошум, он давал комментарий журналистам, сходил на интервью, хотя это с нами не обсуждалось. Перед судебным процессом его супруга Анна Чернова опубликовала сторис и пригласила СМИ. Я вообще задала вопрос, СМИ может не надо, что не хотим этого шума. Она сказала, что нужно это освещать, если наши права ущемляются. Она сказала, что в общем нужно это освещать, чтобы это люди видели. Также я сказала, что, может, нам не стоит присутствовать, может, вы сами пойдете. Она сказала, что надо участвовать. Было очень много журналистов, СМИ, была неблагоприятная обстановка, мы были очень растеряны, не подготовлены давать какие-то комментарии, были в шоковом состоянии", – заявила блогер.

По ее словам, в департаменте экономических расследований на них оказывалось давление с требованием дать признательные показания, угрожали изъятием имущества и ужесточением обвинений, а также рассказала о просьбе Утебулатова занять крупную сумму якобы для решения вопроса.

Кроме того, по словам Толегеновой, вменяемые эпизоды по легализации средств связаны с внутренними переводами внутри ТОО "Жана Бизнес", которые не имели цели скрыть деньги.

"Все вот эти переводы были внутри ТОО. Могу вам продемонстрировать и сказать: следователь в своем заключении пишет, что мы деньги выводили, прятали, чтобы придать им законный вид, с целью того, чтобы не найти, не отследить эти деньги. Но все эти переводы были между счетами компании ТОО "Жана Бизнес", между двумя счетами. И не было никакой цели скрыть или куда-то увести деньги. Эти деньги как поступили с расчетного счета на депозит, так и с депозита были обратно переведены на расчетный счет. И эта сумма, по которой нам сейчас вменяют 218-ю статью, – 560 тыс. – также находится на счету компании, на расчетном счете", – дополнила блогер.

Ранее блогер Ерболат Жанабылов в ходе допроса рассказал о создании курсов, организации розыгрышей и своей роли, заявив, что не имел доступа к технической части. Позже Жанабылов выступил в суде с заявлением о частичном признании вины.

16 марта 2026 года в Специализированном межрайонном суде по уголовным делам Астаны стартовало главное судебное разбирательство по делу блогеров-супругов.

30 марта 2026 года по делу блогеров-супругов допросили блогера Нурбека Нуртазу, известного как Justking, и Дархана Жолшыбекова.