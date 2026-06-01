"Тело дочери было разорвано": мама погибшей в резонансном ДТП на аль-Фараби расплакалась в суде

В уголовном суде Алматы 1 июня 2026 года стартовало рассмотрение дела о резонансном ДТП на пр. аль-Фараби. Суд допросил Бакытгуль Жолдасову – маму погибшей в этой аварии Кумар Тенелбаевой, сообщает Zakon.kz.

"20 марта утром дочь пришла домой, она обычно таксовала, в этот день она должна была оплатить кредит больше 200 тыс. тенге, ей не хватало 90 тыс. тенге. Она поела и сказала, что пошла зарабатывать. Но потом она задерживалась, я запереживала, позвонила ей. Она сказала, что все хорошо, доставит последних пассажиров и скоро вернется, потому что проголодалась. Я спокойно легла спать. Утром в 9:00 мне позвонили, трубку взял мой супруг, ему сказали, что наша дочь попала в ДТП, и просили срочно приехать", – рассказала женщина.

Они живут в селе Шамалган.

"Пока приехали в морг, было 11:00, и увидели, что она лежит мертвая. Я не верила, что она лежит в морге, но оказалось, что тело моей дочери было разорвано на части", – расплакалась мама погибшей.

При этом она заявила, что простила обвиняемого, и просила суд назначить наказание, не связанное с лишением свободы.

"Мы полностью его простили. Никаких требований не имеем. Мою дочь уже не вернуть, она предана земле, я подсудимого прощаю", – сказала Бакытгуль Жолдасова.

Еще одна представитель потерпевшей стороны тоже заявила о прощении виновника страшного ДТП.

21 марта 2026 года стало известно, что три человека погибли в страшном ДТП в Алматы. Водитель Zeekr, который был пьян, выехав на встречную полосу на проспекте аль-Фараби, столкнулся с Mercedes, в результате чего водитель и двое пассажиров второго авто погибли на месте. Как стало известно, предполагаемый виновник аварии якобы участвовал в гонках на дороге. Он выжил, на него завели уголовное дело. После этого ЧП в Алматы направили сотрудников Департамента собственной безопасности, Комитета административной полиции и Департамента по работе с личным составом для проверки.

Водитель Zeekr в суде вину признал.