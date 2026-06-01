#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+32°
$
485.95
565.74
6.83
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+32°
$
485.95
565.74
6.83
Общество

"Тело дочери было разорвано": мама погибшей в резонансном ДТП на аль-Фараби расплакалась в суде

суд по делу о ДТП на аль-Фараби в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 01.06.2026 11:54 Фото: Zakon.kz
В уголовном суде Алматы 1 июня 2026 года стартовало рассмотрение дела о резонансном ДТП на пр. аль-Фараби. Суд допросил Бакытгуль Жолдасову – маму погибшей в этой аварии Кумар Тенелбаевой, сообщает Zakon.kz.
"20 марта утром дочь пришла домой, она обычно таксовала, в этот день она должна была оплатить кредит больше 200 тыс. тенге, ей не хватало 90 тыс. тенге. Она поела и сказала, что пошла зарабатывать. Но потом она задерживалась, я запереживала, позвонила ей. Она сказала, что все хорошо, доставит последних пассажиров и скоро вернется, потому что проголодалась. Я спокойно легла спать. Утром в 9:00 мне позвонили, трубку взял мой супруг, ему сказали, что наша дочь попала в ДТП, и просили срочно приехать", – рассказала женщина.

Они живут в селе Шамалган.

"Пока приехали в морг, было 11:00, и увидели, что она лежит мертвая. Я не верила, что она лежит в морге, но оказалось, что тело моей дочери было разорвано на части", – расплакалась мама погибшей.

При этом она заявила, что простила обвиняемого, и просила суд назначить наказание, не связанное с лишением свободы.

"Мы полностью его простили. Никаких требований не имеем. Мою дочь уже не вернуть, она предана земле, я подсудимого прощаю", – сказала Бакытгуль Жолдасова.

Еще одна представитель потерпевшей стороны тоже заявила о прощении виновника страшного ДТП.

21 марта 2026 года стало известно, что три человека погибли в страшном ДТП в Алматы. Водитель Zeekr, который был пьян, выехав на встречную полосу на проспекте аль-Фараби, столкнулся с Mercedes, в результате чего водитель и двое пассажиров второго авто погибли на месте. Как стало известно, предполагаемый виновник аварии якобы участвовал в гонках на дороге. Он выжил, на него завели уголовное дело. После этого ЧП в Алматы направили сотрудников Департамента собственной безопасности, Комитета административной полиции и Департамента по работе с личным составом для проверки.

Водитель Zeekr в суде вину признал.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Сахибам Садырова
Сахибам Садырова
Читайте также
суд, судья, участники процесса
11:45, Сегодня
"Мы простили виновника ДТП": сестра погибшего на аль-Фараби водителя выступила в суде
ДТП на аль-Фараби: подсудимый на суде попросил прощения у родных погибших
17:52, 28 мая 2026
ДТП на аль-Фараби: подсудимый в суде попросил прощения у родных погибших
суд по делу о ДТП на аль-Фараби в Алматы
16:10, 28 мая 2026
В Алматы начался суд по делу о смертельном ДТП на аль-Фараби
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Ильфат Абдуллин
12:27, Сегодня
Триумфатор международного турнира из Казахстана Абдуллин рассказал о новых вызовах
Михаил Шайдоров
12:01, Сегодня
"Контракт с Шайдоровым подписан": официальное заявление Министерства туризма и спорта РК
Хоккеистка рассказала о задержках зарплаты
11:49, Сегодня
Хоккеистка Алдабергенова сообщила о проблемах после заявления Шайдорова о задержках зарплаты
Казахстан завоевал 14 медалей на престижных соревнованиях по конному спорту
11:43, Сегодня
Казахстан завоевал 14 медалей на престижных соревнованиях по конному спорту
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: