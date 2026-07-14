Массовую похоронную вакханалию закатили прямо в подвале высотки в Астане

В Астане в подвале жилого дома провели закрытый "похоронный концерт", в котором принимали участие и дети, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе Департамента полиции (ДП) 14 июля 2026 года рассказали, что к ним обратились жители одного из домов столицы с сообщением о том, что во дворе жилого дома собралась группа молодых людей, которые громко себя вели.

"На место незамедлительно прибыли сотрудники полиции. Установлено, что в подвальном помещении дома проводился так называемый "похоронный концерт". Выяснилось, что мероприятие проводилось без предварительного согласования с местными исполнительными органами. На момент проверки в тесном помещении находились около 65 человек, из которых 28 являлись несовершеннолетними", – рассказали в ДП.

На опубликованных кадрах с так называемой вечеринки участники устроили мошпит: частично оголялись, начали толкать друг друга.

"Кроме того, в заведении осуществлялась реализация алкогольной продукции. Все участники были доставлены в полицию для установления обстоятельств произошедшего и в целях недопущения опасных деяний в отношении несовершеннолетних. Организаторы мероприятия, допустившие нарушения привлечены к ответственности. С несовершеннолетними и их законными представителями проведены профилактические беседы", – сообщили в полиции.

Департамент полиции призвал родителей уделять особое внимание тому, где и как их несовершеннолетние дети проводят свободное время, не допускать их участия в сомнительных и потенциально небезопасных мероприятиях, а также разъяснять им необходимость соблюдения требований законодательства и правил общественного порядка.

В другом ЖК в Астане пьяный мужчина устроил демонстративную ночную прогулку без одежды и заработал 25 суток ареста.