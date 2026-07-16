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Общество

Сразу на 10 регионов Казахстана обрушится очень сильная жара до +48°C

Сильная жара, лето, высокая температура, зной, солнце, фото - Новости Zakon.kz от 16.07.2026 17:42 Фото: unsplash
Синоптики предоставили прогноз синоптической ситуации и опасных явлений погоды по территории Казахстана на предстоящую пятницу, 17 июля 2026 года, сообщает Zakon.kz.

Из него следует, что днем сильная жара до +35+39°C ожидается в Атырауской, Акмолинской, Павлодарской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской областях и области Абай, на юге, востоке Актюбинской, на юге Костанайской, на юго-востоке Алматинской областей.

Согласно прогнозу, сразу на 10 регионов Казахстана днем обрушится очень сильная жара:

  • до +43+46°C – в Мангистауской, Жамбылской областях,
  • до +45+47°C – в Кызылординской области,
  • до +45+48°C – в Туркестанской области,
  • до +40+43°C – в Алматинской области,
  • до +40+41°C – в области Жетысу, Улытау, на юге Карагандинской, Восточно-Казахстанской областей и области Абай.
"Под влиянием атмосферных фронтальных разделов на большей части республики сохранится неустойчивый характер погоды, пройдут дожди с грозами, на востоке – сильный дождь, днем на западе, северо-западе, севере, востоке – град, шквалистый ветер".Пресс-служба РГП "Казгидромет"

Погода без осадков ожидается лишь на юге, юго-востоке Казахстана.

"По республике прогнозируется усиление ветра, на юге страны – с пыльной бурей. Ночью и утром на северо-западе, севере страны прогнозируется туман".Пресс-служба РГП "Казгидромет"

В ряде регионов страны, как говорится в прогнозе, ожидается пожарная опасность:

  • высокая пожарная опасность – в Мангистауской, Жамбылской, Павлодарской, Восточно-Казахстанской областях, в области Улытау, Абай, Жетысу, на западе, востоке, юге, в центре Алматинской, на юго-востоке Северо-Казахстанской, на юго-востоке, северо-востоке Атырауской, на западе Западно-Казахстанской, на западе, востоке, в центре Актюбинской, на юге, востоке Карагандинской, на востоке, в центре Костанайской, на западе, юге, востоке Акмолинской области;
  • чрезвычайная пожарная опасность – в Кызылординской, Туркестанской, на севере, юге, востоке области Жетысу, на севере, юге области Абай, на западе, севере Жамбылской, Карагандинской, на севере Алматинской, на юго-востоке Павлодарской, на северо-западе, юго-востоке, в центре Восточно-Казахстанской, на юге Костанайской, на юге, востоке Актюбинской, на северо-западе Атырауской области.
карта классов пожарной опасности, фото - Новости Zakon.kz от 16.07.2026 17:42

Фото: Telegram/kazhydromet

Ранее сообщалось, что в Казахстане побит температурный рекорд 71-летней давности. По данным "Казгидромета", 29 июня 2026 года в Усть-Каменогорске было зафиксировано +36,7°C, что выше рекорда 1974 года (+36°C).

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, фото - Новости Zakon.kz от 16.07.2026 17:42
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Также в "Казгидромете" рассказали, что раскаленный июль 2026 года продолжает удивлять. Так, жителей Алматы, Шымкента и Астаны ждет самый жаркий период лета без единой капли дождя. Подробнее о погоде в трех крупнейших мегаполисах Казахстана на 17, 18 и 19 июля можете узнать по ссылке.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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