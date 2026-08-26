Трагическое обрушение фасада в Астане: состояние дома стало еще хуже

Свидетель обрушения фасада, произошедшего в конце прошлого года, Дана Хасенова 26 августа 2026 года заявила об ухудшении состояния дома, передает корреспондент Zakon.kz.

По ее словам, от здания "отходят" кирпичи.

"Если бы жители ранее знали, они бы давно начали писать письма. Сейчас у нас состояние дома ухудшилось. Мы 8 месяцев уже практически каждый раз пишем письма в госорганы. Но пока что нас никто не слышит. У нас кирпичи отходят", – сказала Хасенова.

Судья попросила уточнить, с какой именно стороны "отходят" кирпичи.

"Со стороны, напротив того торца. Кирпичи даже вот так должны стоять (показывает), они отходят уже, вниз идут. Это видно. Мы снимки сделали и отправили письмо. Письмо в госорганы отправили", – отметила свидетель.

Она уточнила, что письмо было отправлено во все заинтересованные госорганы, вплоть до Аппарата президента.

Ранее мы писали, что суд отклонил ходатайство защиты по делу о смерти Улданы Мырзуан.

Кроме того, защита требовала отвод судьи Меруерт Абаевой. В начале судебного заседания второй адвокат подсудимой Асхат Алимов попросил отложить процесс, поскольку, недавно вступив в дело, не успел ознакомиться с материалами и определить позицию защиты. Суд ходатайство отклонил, указав, что защитник может изучать материалы между заседаниями. После чего Алимов заявил возражение на действия судьи и попросил занести его в протокол.

Инцидент произошел 8 ноября 2025 года – в этот день по проспекту Тауелсиздик в Астане в результате обрушения части наружной кирпичной облицовки и кондиционерной установки с фасада жилого комплекса пострадали пять человек.