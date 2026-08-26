Трагическое обрушение фасада в Астане: состояние дома стало еще хуже
По ее словам, от здания "отходят" кирпичи.
"Если бы жители ранее знали, они бы давно начали писать письма. Сейчас у нас состояние дома ухудшилось. Мы 8 месяцев уже практически каждый раз пишем письма в госорганы. Но пока что нас никто не слышит. У нас кирпичи отходят", – сказала Хасенова.
Судья попросила уточнить, с какой именно стороны "отходят" кирпичи.
"Со стороны, напротив того торца. Кирпичи даже вот так должны стоять (показывает), они отходят уже, вниз идут. Это видно. Мы снимки сделали и отправили письмо. Письмо в госорганы отправили", – отметила свидетель.
Она уточнила, что письмо было отправлено во все заинтересованные госорганы, вплоть до Аппарата президента.
Ранее мы писали, что суд отклонил ходатайство защиты по делу о смерти Улданы Мырзуан.
Кроме того, защита требовала отвод судьи Меруерт Абаевой. В начале судебного заседания второй адвокат подсудимой Асхат Алимов попросил отложить процесс, поскольку, недавно вступив в дело, не успел ознакомиться с материалами и определить позицию защиты. Суд ходатайство отклонил, указав, что защитник может изучать материалы между заседаниями. После чего Алимов заявил возражение на действия судьи и попросил занести его в протокол.
Инцидент произошел 8 ноября 2025 года – в этот день по проспекту Тауелсиздик в Астане в результате обрушения части наружной кирпичной облицовки и кондиционерной установки с фасада жилого комплекса пострадали пять человек.