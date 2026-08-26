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Общество

Ливни, грозы и град: синоптики предупредили о погоде в Казахстане 27 августа

Дождь, дожди, осадки, ливень, ливни, зонтик, зонт, фото - Новости Zakon.kz от 26.08.2026 18:02 Фото: unsplash
Синоптики предоставили прогноз синоптической ситуации и опасных явлений погоды по территории Казахстана на предстоящий четверг, 27 августа 2026 года, сообщает Zakon.kz.

По данным РГП "Казгидромет", под влиянием отрога антициклона на большей части территории республики ожидается погода без осадков.

"Только на северо-западе, севере и крайнем востоке Казахстана под влиянием атмосферных фронтальных разделов пройдут дожди с грозами, на северо-западе, севере – сильные дожди, в отдельных районах возможно выпадение града. По республике прогнозируется усиление ветра, на севере, востоке РК ночью и утром – туман", – говорится в прогнозе.

Вместе с тем в ряде регионов ожидается пожарная опасность:

  • высокая пожарная опасность – на северо-западе Западно-Казахстанской, в центре, на северо-востоке Актюбинской, на северо-западе, востоке Костанайской области;
  • чрезвычайная пожарная опасность – в Кызылординской, Туркестанской, Жамбылской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Актюбинской областях, в области Улытау, на юге, востоке, в центре области Жетысу, на юго-западе области Абай, на западе, востоке, в центре Алматинской, на юге, юго-востоке, в центре Костанайской, на западе, севере Мангистауской, на юге Карагандинской области.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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