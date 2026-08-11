441 тысяча тенге в месяц и бесплатное обучение: казахстанским студентам сообщили хорошую новость

Казахстанские студенты смогут бесплатно обучаться в Японии с 2027 года и получать стипендию, сообщает Zakon.kz.

Такой хорошей новостью сегодня, 11 августа 2026 года, поделились в Министерстве науки и высшего образования (МНВО) РК:

"Tokyo Metropolitan University (TMU) объявляет прием заявок от иностранных граждан на участие в стипендиальной программе Tokyo Global Partner Scholarship Program (Tokyo GP). Программа предоставляет возможность талантливым студентам продолжить обучение в магистратуре или докторантуре в Японии".

Отмечается, что программа направлена на привлечение перспективных студентов со всего мира, а также развитие международного образовательного и научного сотрудничества.

По данным Миннауки, в рамках Tokyo GP предусмотрены:

полное освобождение от оплаты вступительного (экзаменационного) сбора, вступительного взноса и стоимости обучения,

компенсация расходов на международный авиаперелет,

а также ежемесячная стипендия в размере 150 000 японских иен (441 000 тенге по курсу Нацбанка РК. – Прим. ред.)

"К участию приглашаются студенты университетов – партнеров TMU, обучающиеся в странах и регионах Азии, а также сотрудники исследовательских организаций, государственных органов и компаний соответствующих стран". Пресс-служба МНВО РК

Обучение, как уточнили в ведомстве, доступно по различным направлениям, включая Science, Urban Environmental Sciences, Systems Design, Human Health Sciences и другие.

При этом отдельные образовательные программы реализуются только на японском языке.

Для участия в программе необходимо:

Перейти на официальный сайт Tokyo Global Partner Scholarship Program по ссылке. Выбрать Graduate School Tokyo Metropolitan University в зависимости от интересующего направления обучения. Выбрать образовательную программу уровня Master’s или PhD. Для поступления в магистратуру необходимо иметь степень бакалавра, для обучения в докторантуре – степень магистра либо эквивалентную квалификацию. Проверить соответствие установленным требованиям Tokyo GP. Кандидат должен иметь GPA не ниже 2,30, а также подтвердить знание английского языка на уровне CEFR B2 или выше соответствующей квалификацией или результатом сертификационного теста либо владение японским языком на уровне JLPT N2 или выше. Кроме того, необходимо соответствовать территориальным и партнерским критериям программы. Ознакомиться с Application Guidelines выбранной Graduate School. В документе содержится информация о необходимых документах, сроках и порядке подачи заявки. Требования и сроки могут различаться в зависимости от Graduate School и выбранной образовательной программы. Подать заявку в выбранную Graduate School Tokyo Metropolitan University в установленном порядке и в предусмотренные сроки. Пройти процедуру отбора и приема, предусмотренную соответствующей Graduate School. Формат и условия отбора необходимо уточнять в Application Guidelines выбранной программы. Получить стипендию при успешном прохождении отбора. Tokyo GP предусматривает освобождение от оплаты вступительного (экзаменационного) сбора, вступительного взноса и обучения, выплату ежемесячной стипендии в размере 150 000 иен, а также оплату авиабилетов в Японию и обратно после завершения обучения.

Кроме того, университет оказывает содействие в поиске жилья.

В Миннауки добавили, что продолжительность финансирования составляет до двух лет для программ магистратуры и до трех лет для программ PhD.

Текущий набор: начало обучения – 1 апреля 2027 года. Точные сроки подачи документов зависят от выбранной Graduate School и указываются в соответствующих Application Guidelines.

Подробная информация об условиях участия, доступных образовательных программах и порядке подачи заявки размещена на официальном сайте Tokyo Metropolitan University.

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