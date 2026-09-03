Смерть Улданы Мырзуан – в суде озвучили экспертное заключение об обрушении

Прокурор Нурдаулет Абуов 3 сентября 2026 года в суде озвучил заключение эксперта касательно обрушения фасада дома в Астане, передает корреспондент Zakon.kz.

Заключение было составлено 22 мая 2026 года.

"В выводах указано, что технической причиной обрушения является совокупность конструктивных дефектов и нарушение технологии выполнения кирпичной кладки наружных многослойных стен. Прежде всего в зоне сопряжения продольных и поперечных торцевых стен и в облицовочном слое фасада. К основным причинам относятся отсутствие предусмотренных монолитных армированных поясов, отсутствие либо ненадлежащее устройство арматурных сеток, нарушение анкировки облицовочного слоя к несущему слою, некачественное заполнение кладочных швов раствором, пустошовка, образование трещин, зазоров между слоями кладки, а также нетехнологичное решение облицовки без деформационного разделения и без надежного распределения вертикальной нагрузки", – сказал Абуов.

По его словам, обрушение не является результатом одной локальной причины – оно обусловлено длительным развитием деформации и накоплением повреждений, возникших вследствие конструктивных и строительно-монтажных нарушений.

Прокурор подчеркнул, что обрушение можно было предотвратить при своевременном выявлении, правильной оценке и устранении выявленных дефектов.

"Еще в 2017 году фиксировались трещины в зонах сопряжения стен и локальные разрушения облицовочного слоя. При проведении надлежащего мониторинга, инструментального обследования, ограничения доступа в опасные зоны, разработке проекта усиления и выполнения ремонтно-восстановительных мероприятий риск обрушения мог быть существенно снижен либо исключен. Погодные условия оказали не первичное, а сопутствующее влияние. Наличие сквозных трещин в облицовочном слое обеспечивало инфильтрацию атмосферных осадков в многослойную стену, что вызвало намокание, промерзание и снижение теплоизоляционных и эксплуатационных свойств конструкции. Основной причиной могут являться внутренние конструктивные и технологичные дефекты", – добавил прокурор.

Ранее свидетель рассказывала об увеличении трещины в доме. О еще одном обрушении читайте в материале.

27 августа бухгалтер строительной компании Гульсум Акшалова сообщила информацию о застройщике здания.

Инцидент произошел 8 ноября 2025 года – в этот день по проспекту Тауелсиздик в Астане в результате обрушения части наружной кирпичной облицовки и кондиционерной установки с фасада жилого комплекса пострадали пять человек.