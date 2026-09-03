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Общество

Смерть Улданы Мырзуан: насколько повлиял шквальный ветер на обрушение фасада

дом, фасад, Улдана, фото - Новости Zakon.kz от 03.09.2026 16:08 Фото: Zakon.kz
Адвокат обвиняемой стороны Даурен Еслямбеков 3 сентября 2026 года в суде озвучил дополнительное заключение экспертизы касательно обрушения фасада жилого дома в Астане, передает корреспондент Zakon.kz.

Суд оставил вопрос приобщения этого заключения открытым.

"Шквальный ветер 8 ноября 2025 года – порывы до 15-20 м/с, по данным РГП "Казгидромет", – выступил лишь финишным атмосферным триггером, катализатором этой конструктивно предопределенной аварии. Для исправления такого дефекта требовалось не регламентное содержание, а сложнейшая инженерная реконструкция всего фасадного остова: врезка разгрузочных поясов, сквозная переанкеровка и так далее", – сказал Еслямбеков.

Согласно заключению, первопричина аварии носит сугубо проектировочно-строительный характер.

Обрушение фасада произошло в результате критического проектного несоответствия: переноса узла Д-69 малоэтажной серии 2.130-8, лимитированной нормами до 5 этажей, на высотное девятиэтажное здание при укладке стен без разгрузочных систем и деформационных разделений. Обрушение облицовки на верхних этажах было конструктивно предопределено и неизбежно.

Отмечается, что при соблюдении застройщиком необходимых условий возникновение данных дефектов было бы полностью исключено.

Ранее свидетель рассказывала об увеличении трещины в доме. О еще одном обрушении читайте в материале.

27 августа бухгалтер строительной компании Гульсум Акшалова сообщила информацию о застройщике здания.

Инцидент произошел 8 ноября 2025 года – в этот день по проспекту Тауелсиздик в Астане в результате обрушения части наружной кирпичной облицовки и кондиционерной установки с фасада жилого комплекса пострадали пять человек.

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Фото Азамат Сыздыкбаев
Азамат Сыздыкбаев
Корреспондент
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