Смерть Улданы Мырзуан – почему директора компании-застройщика не признали подозреваемым

Прокурор Нурдаулет Абуов 3 сентября 2026 года в суде ознакомил присутствующих с материалами дела о смерти фельдшера Улданы Мырзуан касательно отказа признать подозреваемым директора компании-застройщика, передает корреспондент Zakon.kz.

По его данным, среди материалов дела имеется постановление о признании лица в качестве подозреваемого от 19 июля 2026 года, где следователем ДП Астаны признан Гойков Муса Омарович в качестве подозреваемого. Однако в постановлении о признании данного лица подозреваемым было отказано.

"Прокуратурой города установлено, что следственным управлением департамента полиции по факту недоброкачественного строительства многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Тауельсиздик, 24Б, введенного в эксплуатацию 2 февраля 2005 года, в качестве подозреваемого признан бывший директор ТОО "Гражданстрой" Гойков Муса Омарович, 1944 года рождения. Согласно пункту 1 статьи 665 Гражданского кодекса РК подрядчик, если иное не предусмотрено договором строительного подряда, гарантирует достижение объектом строительства показателей, предусмотренных проектно-сметной документацией, а также возможной эксплуатацией объекта в течение гарантийного срока. Гарантийный срок составляет 10 лет со дня принятия объекта заказчиком, если иной срок не установлен законодательными актами или договором строительного подряда", – сказал прокурор.

По его словам, органами досудебного расследования не установлено местонахождение ПСД на указанный объект строительства. В связи с этим не представляется возможным достоверно установить, были ли выявлены заключением судебной строительной технической экспертизы от 22 мая 2026 года нарушения либо отсутствие ПСД.

"Следовательно, выводы о наличии нарушений, допущенных при строительстве объекта, не подтверждены. При таких обстоятельствах орган досудебного расследования преждевременно признал бывшего директора ТОО "Гражданстрой" Гойкова Мусу Омаровича подозреваемым, не обеспечив всестороннего полного и объективного исследования всех обстоятельств уголовного дела, что противоречит принципам уголовного процесса. Следует отметить, что на момент ввода в эксплуатацию объекта в 2005 году в уголовном законодательстве РК отсутствовала уголовная ответственность по статье, предусматривающей ответственность за недоброкачественное строительство, повлекшее по неосторожности смерть человека либо иные тяжкие последствия. Данные обстоятельства также подлежат правовой оценке. На основании изложенного в согласовании постановления о признании лица подозреваемым Гойкова Мусу Омаровича от 19 июля 2026 года по досудебному расследованию отказать", – добавил Абуов.

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