Названы регионы Казахстана, на которые обрушатся ночные заморозки до -3°C

Прогноз синоптической ситуации и опасных явлений погоды по территории Казахстана на предстоящую пятницу, 4 сентября 2026 года, предоставили синоптики. По их данным, некоторые регионы республики окажутся во власти ночных заморозков и дождя с грозами, сообщает Zakon.kz.

Согласно прогнозу, ночью заморозки до -2...-3°C ожидаются:

в горных районах Восточно-Казахстанской области,

на востоке области Абай.

"Под влиянием обширного антициклона на большей части Казахстана ожидается погода преимущественно без осадков. Только на юге, юго-востоке республики при прохождении атмосферных фронтов пройдут дожди с грозами. По республике прогнозируется усиление ветра, на западе, юго-западе, юге страны – с пыльной бурей. На севере, востоке, юго-востоке РК ночью и утром ожидается туман". Пресс-служба РГП "Казгидромет"

Кроме того, как следует из прогноза, в ряде регионов Казахстана ожидается пожарная опасность:

высокая пожарная опасность – на северо-западе Западно-Казахстанской, Костанайской, на юге области Абай, на северо-востоке Актюбинской, в центре Мангистауской, Карагандинской областей, на севере области Жетысу, Алматинской, Акмолинской областей;

– на северо-западе Западно-Казахстанской, Костанайской, на юге области Абай, на северо-востоке Актюбинской, в центре Мангистауской, Карагандинской областей, на севере области Жетысу, Алматинской, Акмолинской областей; чрезвычайная пожарная опасность – в Кызылординской, Туркестанской, Жамбылской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Актюбинской областях, в области Улытау, на западе, севере Мангистауской, на юге, юго-востоке, в центре Костанайской, на западе, востоке, в центре Алматинской области, на юге, востоке области Жетысу.

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Ранее сообщалось, что в Казахстан вернется аномальная жара до +33°С. Об этом стало известно из прогноза синоптиков на 3, 4 и 5 сентября 2026 года.

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Также в "Казгидромете" предоставили консультативный прогноз погоды на сентябрь 2026 года. Из него следует, что в Казахстане ожидаются дожди с переходом в снег, похолодание до -6°С, а также 35-градусная жара.