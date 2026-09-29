#Казахстан в сравнении
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+20°
$
441.77
502.38
5.23
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+20°
$
441.77
502.38
5.23
Общество

Жара до +46°C и 18 тысяч машин в сутки: почему "пополз" асфальт на перевале в Жамбылской области

Дорожное строительство, строительство трассы, укладка асфальта, строительство дороги, ремонт дороги, ремонт трассы, фото - Новости Zakon.kz от 29.09.2026 17:59 Фото: Zakon.kz
На Старом перевале Куюк в Жамбылской области начали устранять колейность на отдельных участках дороги. Основные дефекты выявили на затяжных подъемах, где проходит большой поток грузового транспорта, сообщает Zakon.kz.

Известно, что колейность обнаружили в августе 2026 года. Работы по переустройству асфальтобетонного покрытия начались 28 сентября и должны завершиться до 4 октября.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 29.09.2026 17:59
Юг Казахстана ждут дорожные ограничения: старый перевал Куюк закроют на неделю

Как отмечают специалисты, участок испытывает высокую транспортную нагрузку – здесь ежедневно проезжают около 18 тысяч автомобилей, в том числе 2 321 грузовик.

Также, по их данным, дополнительную нагрузку создает сложный горный рельеф. К примеру, один из подъемов протяженностью более 4 километров, а летом температура воздуха в регионе достигала +43-46°C.

Из-за жары и подъема тяжелые грузовики движутся медленно, иногда останавливаясь, что увеличивает нагрузку на покрытие.

В "ҚазАвтоЖол" особо отмечают, что колейность образовалась из-за совокупности факторов – высокой температуры, интенсивного грузового движения и нагрузки на дорожное покрытие.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 29.09.2026 17:59
53,4 млн тенге штрафов и 22 увольнения: в Казахстане проверили качество дорог

Стоит отметить, что 22 сентября 2026 года премьер-министр Олжас Бектенов раскритиковал главу "ҚазАвтоЖола". "Надо улучшить ситуацию по качеству дорог. Работайте, или будут работать другие люди", – заявил глава правительства, обращаясь к председателю правления Дархану Иманашеву.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Контент-редактор
Читайте также
Грузовик с товаром на 30 млн тенге сгорел на перевале Кордай в Жамбылской области
15:39, 14 декабря 2023
Грузовик с товаром на 30 млн тенге сгорел на перевале Кордай в Жамбылской области
проверка дорог
23:31, 06 декабря 2023
Около 15 тысяч дефектов на автодорогах нашли полицейские в Жамбылской области
Почему задержали поезда в Жамбылской области
17:42, 19 декабря 2023
Почему задержали поезда в Жамбылской области, объяснил министр
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Новак Джокович на турнире в Пекине
17:48, Сегодня
Новак Джокович дал пять Елене Рыбакиной перед стартом WTA-1000 в Пекине
Сборная Казахстана WU-19 начала подготовку к отбору ЕВРО-2027
17:29, Сегодня
Сборная Казахстана WU-19 начала подготовку к отбору ЕВРО-2027
Аделина Земс
17:15, Сегодня
Лёгкая атлетика на Азиаде: казахстанки заняли шестое место в командной эстафете
Кристина Овчинникова
17:07, Сегодня
Казахстанская легкоатлетка Овчинникова проиграла узбечке борьбу за титул чемпионки Азиады
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: