Жара до +46°C и 18 тысяч машин в сутки: почему "пополз" асфальт на перевале в Жамбылской области

На Старом перевале Куюк в Жамбылской области начали устранять колейность на отдельных участках дороги. Основные дефекты выявили на затяжных подъемах, где проходит большой поток грузового транспорта, сообщает Zakon.kz.

Известно, что колейность обнаружили в августе 2026 года. Работы по переустройству асфальтобетонного покрытия начались 28 сентября и должны завершиться до 4 октября.

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Как отмечают специалисты, участок испытывает высокую транспортную нагрузку – здесь ежедневно проезжают около 18 тысяч автомобилей, в том числе 2 321 грузовик.

Также, по их данным, дополнительную нагрузку создает сложный горный рельеф. К примеру, один из подъемов протяженностью более 4 километров, а летом температура воздуха в регионе достигала +43-46°C.

Из-за жары и подъема тяжелые грузовики движутся медленно, иногда останавливаясь, что увеличивает нагрузку на покрытие.

В "ҚазАвтоЖол" особо отмечают, что колейность образовалась из-за совокупности факторов – высокой температуры, интенсивного грузового движения и нагрузки на дорожное покрытие.

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Стоит отметить, что 22 сентября 2026 года премьер-министр Олжас Бектенов раскритиковал главу "ҚазАвтоЖола". "Надо улучшить ситуацию по качеству дорог. Работайте, или будут работать другие люди", – заявил глава правительства, обращаясь к председателю правления Дархану Иманашеву.