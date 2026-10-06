В шести областях Казахстана резко ухудшится погода: водителей призвали к осторожности

Во вторник, 6 октября 2026 года, в шести областях Казахстана ожидается дождь, снег и гололед. В АО "НК "КазАвтоЖол" опубликовали обращение к водителям страны, напомнив о соблюдении Правил дорожного движения (ПДД), сообщает Zakon.kz.

Известно, что непогода нагрянет в Акмолинской, Алматинской, Восточно-Казахстанской, Карагандинской и Северо-Казахстанской областях, а также в области Жетысу.

"Водителям необходимо соблюдать скоростной режим и правила безопасности, а также учитывать ухудшение погодных условий на дорогах", – сказано в официальном заявлении.

Материал по теме Первый снег накрыл Казахстан: соцсети заполнили кадры из разных городов

В Министерстве транспорта также рассказали о том, что неблагоприятные погодные условия могут повлиять на дорожную обстановку как на дорогах республиканского значения, так и на местной дорожной сети.

"В таких условиях дорожная обстановка может меняться в течение дня. Мокрое покрытие при понижении температуры может стать скользким, а осадки и туман – снизить видимость. Поэтому водителям важно выбирать безопасную скорость, соблюдать дистанцию и избегать резких маневров". Пресс-служба Министерства транспорта РК

Водителям Казахстана следует перед каждой поездкой:

заранее ознакомиться с прогнозом погоды и состоянием дорог по маршруту;

учитывать погодные условия при выборе времени поездки;

соблюдать скоростной режим и безопасную дистанцию;

быть особенно внимательными на мостах, путепроводах и открытых участках дорог;

при резком ухудшении погоды по возможности отложить поездку.

Материал по теме Где выпадет снег и ударят заморозки: какой будет погода в Казахстане 6 октября

Мы также уже рассказывали, что в ряде регионов Казахстана на 6 октября 2026 года объявлено штормовое предупреждение. В каких регионах еще выпадет снег, можно посмотреть здесь.