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Общество

Жуткая давка на концерте Кайрата Нуртаса: суд принял неожиданное решение

Фото: Instagram/kair_m, фото - Новости Zakon.kz от 13.10.2026 22:07 Фото: Instagram/kair_n
Следственный суд отказался отправлять под стражу подозреваемого по делу о массовой давке на Центральном стадионе Шымкента. Инцидент произошел во время концерта популярного исполнителя Кайрата Нуртаса, в результате чего пострадали восемь человек, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в пресс-службе прокуратуры Шымкента, надзорный орган настаивал на более строгой мере пресечения.

"По ходатайству об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей следственный суд отказал в санкционировании. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде домашнего ареста сроком на 2 месяца. Прокуратурой будет внесен протест на указанное постановление суда", – сообщили корреспонденту Zakon.kz в надзорном органе 13 октября 2026 года.

Концерт Кайрата Нуртаса в Шымкенте состоялся 10 октября 2026 года на стадионе им. Кажымукана Мунайтпасова. Тысячи людей одновременно пытались попасть на шоу, из-за чего у входа образовалось большое скопление людей. Часть зрителей в итоге так и не попала на концерт.

Позднее в соцсетях стали распространять ложную информацию о погибших и более 100 раненых в результате давки. Ее опровергли. По данным управления здравоохранения города, за медицинской помощью обратились восемь человек.

После осмотра все, кроме одной посетительницы, были отпущены домой. 18-летняя девушка получила травмы и была доставлена в больницу, где ей оказывается необходимая медицинская помощь.

11 октября стало известно, что шоу Кайрата Нуртаса обернулось уголовным делом, а организатор мероприятия был задержан и водворен в ИВС. Позднее привлекли к ответственности женщину, которая распространяла фейки в социальных сетях о концерте.

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Канат Болысбек
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