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Общество

Цены на такси взлетели почти втрое после сбоя "Яндекс Go": АЗРК обратилось к inDrive

Такси, таксист, таксисты, водитель, водители, водитель такси, водители такси, таксопарк, фото - Новости Zakon.kz от 13.10.2026 09:18 Фото: pexels
Агентство по защите и развитию конкуренции (АЗРК) Казахстана направило предостережение сервису inDrive о недопустимости действий, которые могут привести к нарушению законодательства в области защиты конкуренции и ущемлению прав потребителей, сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня, 13 октября 2026 года, заявила пресс-служба АЗРК РК:

"Основанием стали сообщения СМИ о значительном росте стоимости поездок 11 октября 2026 года на фоне временной недоступности сервиса "Яндекс Go". В результате массового перехода пользователей на альтернативные платформы заказа такси существенно увеличился спрос на услуги inDrive. По сообщениям СМИ, в отдельных случаях стоимость поездок выросла почти в три раза. Учитывая особенности модели работы inDrive, при которой стоимость поездки определяется по соглашению между пассажиром и водителем, возникший дефицит свободных автомобилей сопровождался существенным повышением предлагаемых водителями тарифов".

По информации, распространенной компанией inDrive в СМИ, для стабилизации ситуации сервис снизил комиссию до минимального уровня, покрывающего обязательные налоги, а также ввел ограничения на максимальный диапазон торга.

Вместе с тем агентство отметило, что рынок агрегаторов такси в Казахстане характеризуется высокой концентрацией. В таких условиях обеспечение доступности услуг и недопущение необоснованного роста стоимости поездок имеют особое значение для защиты интересов потребителей.

Международная практика предусматривает применение механизмов сдерживания резкого роста тарифов в условиях чрезвычайных ситуаций и иных непредвиденных обстоятельств.

Как подчеркнуло агентство, в соответствии со ст. 174 Предпринимательского кодекса РК действия субъектов рынка, приводящие к ущемлению законных прав неопределенного круга потребителей, могут содержать признаки нарушения законодательства в области защиты конкуренции.

"В этой связи агентством в соответствии с п. 1 ст. 198 Предпринимательского кодекса РК направлено письменное предостережение о недопустимости совершения действий, способных привести к нарушению антимонопольного законодательства", – проинформировали в пресс-службе.

Агентство подчеркивает, что предостережение носит превентивный характер и направлено на предупреждение возможных нарушений, защиту прав потребителей и обеспечение добросовестной конкуренции на рынке услуг агрегаторов такси.

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В компании пояснили, что сбои в работе сервисов "Яндекса" произошли из-за повреждения дата-центров. Также из заявления компании следовало, что "инженеры в первую очередь восстанавливают сервисы, которыми пользуется больше всего людей, и продолжают работу, чтобы все сервисы как можно скорее стали доступны в полном объеме во всех регионах".

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Контент-редактор
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