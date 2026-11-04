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Общество

Отравление детей из Казахстана в Ташкенте: увеличилось число госпитализированных

Больница, поликлиника, медицинское учреждение, медучреждение, врачи, доктора, прием у врача, фото - Новости Zakon.kz от 04.11.2026 09:09 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
В посольстве Казахстана в Узбекистане накануне, 3 ноября 2026 года, предоставили новые данные по ситуации с отравлением юных футболистов из Караганды в Ташкенте, сообщает Zakon.kz.

Как следует из предоставленной информации:

"Вечером 2 ноября в 17:00 в ГКИБ №5 был дополнительно госпитализирован один ребенок. Таким образом, общее число госпитализированных граждан РК составило 18 человек, из них 12 детей и 6 взрослых".

По состоянию на 3 ноября после прохождения необходимого курса лечения и улучшения состояния здоровья из больниц выписаны 10 человек (6 детей и 4 взрослых).

"Оставшиеся 8 граждан РК (6 детей и 2 взрослых) продолжают лечение в медицинских учреждениях Ташкента. Их состояние оценивается как стабильное. Все пациенты получают необходимую медицинскую помощь и находятся под постоянным наблюдением квалифицированных специалистов".Посольство РК в РУ

Отмечается, что узбекской стороной оказывается всестороннее содействие. При непосредственном участии заместителя министра здравоохранения РУ Олима Омонова, заместителя хокима Ташкента Дурдоны Рахимовой и руководителя главного управления здравоохранения города Ботира Исабекова обеспечены необходимые условия для лечения казахстанских граждан.

"Ситуация находится на постоянном контроле посла РК в Республике Узбекистан Ералы Тугжанова, при участии которого совместно с врачами проведен консилиум по оставшимся пациентам. Врачи отмечают положительную динамику в состоянии здоровья юных футболистов. Для определения возбудителей кишечной инфекции окончательные анализы по методу ПЦР будут готовы сегодня к вечеру. Министерства здравоохранения Казахстана и Узбекистана находятся на постоянном контакте, ведутся взаимные консультации".Посольство РК в РУ

Также сообщается, что в минувший вторник при содействии Посольства РК в РУ 13 граждан Казахстана вернулись на родину.

"Таким образом, из 95 граждан РК, прибывших в Ташкент для участия в спортивных соревнованиях, на территории Узбекистана остаются 12 человек (из которых, как отмечалось ранее, 8 продолжают лечение)".Посольство РК в РУ

Вместе с тем акимом Карагандинской области Ермаганбетом Булекпаевым оказывается необходимое содействие в организации встречи возвращающихся на родину граждан Казахстана, а также обеспечении прохождения ими медицинского обследования в учреждениях здравоохранения региона.

Посольство продолжает отслеживать состояние здоровья казахстанских граждан и оказывать необходимое содействие в вопросах их дальнейшего лечения и возвращения на родину.

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, фото - Новости Zakon.kz от 04.11.2026 09:09
Двоих уже выписали, остальные – в больнице: Минздрав Узбекистана сообщил о состоянии казахстанских футболистов

1 ноября 2026 года в соцсетях появилась информация, что в столице Узбекистана произошло массовое отравление детей из Казахстана. Юные футболисты из Караганды принимали участие в международном фестивале Dostlik Cup в Ташкенте. По словам одной из родительниц, 31 октября 2026 года после завтрака в одной из ташкентских гостиниц "у детей и взрослых начали появляться боли в животе и повышаться температура".

2 ноября в МИД РК заверили, что все нуждающиеся в помощи граждане Казахстана госпитализированы в специализированные медицинские учреждения Узбекистана, и что "им оказывается необходимая врачебная помощь". Во внешнеполитическом ведомстве добавили, что казахстанские дипломаты поддерживают связь с родственниками пострадавших и медицинскими учреждениями, а также держат данный вопрос на постоянном контроле.

По данным Минздрава РК, во время пребывания в Ташкенте с признаками пищевого отравления были госпитализированы 17 человек – 11 детей и 6 взрослых. Состояние всех пациентов стабильное, им оказывается необходимая медицинская помощь.

Уполномоченный по правам ребенка в РК Динара Закиева сообщила, что госпитализированные дети остаются в Узбекистане до выздоровления, остальные дети с родителями 2 ноября возвращаются в Казахстан.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Контент-редактор
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