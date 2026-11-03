#Послание Токаева – 2026
#Курултай
Логотип vbnews
Экономика и ТШО
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
+14°
$
453.64
508.17
5.59
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Послание Токаева – 2026
#Курултай
Логотип vbnews
Экономика и ТШО
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
+14°
$
453.64
508.17
5.59
Общество

Двоих уже выписали, остальные – в больнице: Минздрав Узбекистана сообщил о состоянии казахстанских футболистов

Больница, поликлиника, медицинское учреждение, медучреждение, врачи, доктора, прием у врача, пациент, пациенты, фото - Новости Zakon.kz от 03.11.2026 16:18 Фото: Zakon.kz
В Ташкенте детям из Казахстана оказывается вся необходимая медицинская помощь. Двоих уже выписали, а остальных планируется выписать в ближайшие дни, сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня заявили в Министерстве здравоохранения Республики Узбекистан:

"В Узбекистане своевременно оказали медицинскую помощь юным футболистам из Казахстана и сопровождающим их лицам, у которых во время пребывания в Ташкенте появились симптомы "острой диареи". Пациенты были доставлены в специализированную больницу, где им назначили необходимое лечение".
Ташкент, больница, пациенты, фото - Новости Zakon.kz от 03.11.2026 16:18

Фото: Министерство здравоохранения РУ

По состоянию на 3 ноября 2026 года всего за медицинской помощью обратились 20 человек. Все они были своевременно доставлены в специализированные медицинские учреждения, где прошли необходимые обследования и получили квалифицированную медицинскую помощь.

"В настоящее время пациенты находятся под наблюдением врачей. Для их лечения созданы необходимые условия, медицинская помощь оказывается в полном объеме в соответствии с установленными стандартами. На сегодняшний день два человека уже выписаны из больницы. Состояние остальных 18 пациентов оценивается как стабильное, удовлетворительное. Пациентов, нуждающихся в реанимационной помощи, нет. При сохранении положительной динамики и отсутствии медицинских противопоказаний выписка остальных пациентов планируется в ближайшие дни", – заявили в Минздраве РУ.
Ташкент, больница, врач, фото - Новости Zakon.kz от 03.11.2026 16:18

Фото: Министерство здравоохранения РУ

Отмечается, что специалисты санитарно-эпидемиологической службы Узбекистана продолжают лабораторные исследования для установления причин произошедшего.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 03.11.2026 16:18
Угрозы жизни и здоровью нет: глава Минздрава об отравлении юных футболистов из Казахстана в Ташкенте

1 ноября 2026 года в соцсетях появилась информация, что в столице Узбекистана произошло массовое отравление детей из Казахстана. Юные футболисты из Караганды принимали участие в международном фестивале Dostlik Cup в Ташкенте. По словам одной из родительниц, 31 октября 2026 года после завтрака в одной из ташкентских гостиниц "у детей и взрослых начали появляться боли в животе и повышаться температура".

2 ноября в МИД РК заверили, что все нуждающиеся в помощи граждане Казахстана госпитализированы в специализированные медицинские учреждения Узбекистана, и что "им оказывается необходимая врачебная помощь". Во внешнеполитическом ведомстве добавили, что казахстанские дипломаты поддерживают связь с родственниками пострадавших и медицинскими учреждениями, а также держат данный вопрос на постоянном контроле.

По данным Минздрава РК, во время пребывания в Ташкенте с признаками пищевого отравления были госпитализированы 17 человек – 11 детей и 6 взрослых. Состояние всех пациентов стабильное, им оказывается необходимая медицинская помощь.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 03.11.2026 16:18
В посольстве Казахстана в Узбекистане сделали заявление по госпитализированным детям-футболистам

Уполномоченный по правам ребенка в РК Динара Закиева сообщила, что госпитализированные дети остаются в Узбекистане до выздоровления, остальные дети с родителями 2 ноября возвращаются в Казахстан.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Контент-редактор
Читайте также
Президент Сербии
06:54, 04 мая 2025
Президента Сербии выписали из больницы
Больница, поликлиника, медицинское учреждение, медучреждение, врачи, доктора, прием у врача
22:31, 29 октября 2026
Жуткое ДТП с автобусом в Астане: в каком состоянии находится пострадавшая девочка
Больница, поликлиника, медицинское учреждение, медучреждение, врачи, доктора, прием у врача, пациенты
10:14, 03 июня 2026
Минздрав изменит требования для медорганизаций
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Елена Рыбакина с Кубком US Open в руках
16:57, Сегодня
Лишь полуфинал пророчат Соболенко на Итоговом турнире, где Рыбакина считается фаворитом
Два звёздных легионера КПЛ сезона-2026: как выступили Луиш Нани и Виктор Мозес
16:44, Сегодня
Два звёздных легионера КПЛ сезона-2026: как выступили Луиш Нани и Виктор Мозес
Ирина Юнусметова
16:24, Сегодня
Юнусметова принесла Казахстану историческую "бронзу" чемпионата мира по пулевой стрельбе
Софья Самоделкина с цветами
16:18, Сегодня
Софье Самоделкиной дали главную роль в ледовом шоу, которое покажут в Алматы
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: