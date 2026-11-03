Двоих уже выписали, остальные – в больнице: Минздрав Узбекистана сообщил о состоянии казахстанских футболистов

В Ташкенте детям из Казахстана оказывается вся необходимая медицинская помощь. Двоих уже выписали, а остальных планируется выписать в ближайшие дни, сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня заявили в Министерстве здравоохранения Республики Узбекистан:

"В Узбекистане своевременно оказали медицинскую помощь юным футболистам из Казахстана и сопровождающим их лицам, у которых во время пребывания в Ташкенте появились симптомы "острой диареи". Пациенты были доставлены в специализированную больницу, где им назначили необходимое лечение".

Фото: Министерство здравоохранения РУ

По состоянию на 3 ноября 2026 года всего за медицинской помощью обратились 20 человек. Все они были своевременно доставлены в специализированные медицинские учреждения, где прошли необходимые обследования и получили квалифицированную медицинскую помощь.

"В настоящее время пациенты находятся под наблюдением врачей. Для их лечения созданы необходимые условия, медицинская помощь оказывается в полном объеме в соответствии с установленными стандартами. На сегодняшний день два человека уже выписаны из больницы. Состояние остальных 18 пациентов оценивается как стабильное, удовлетворительное. Пациентов, нуждающихся в реанимационной помощи, нет. При сохранении положительной динамики и отсутствии медицинских противопоказаний выписка остальных пациентов планируется в ближайшие дни", – заявили в Минздраве РУ.

Фото: Министерство здравоохранения РУ

Отмечается, что специалисты санитарно-эпидемиологической службы Узбекистана продолжают лабораторные исследования для установления причин произошедшего.

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1 ноября 2026 года в соцсетях появилась информация, что в столице Узбекистана произошло массовое отравление детей из Казахстана. Юные футболисты из Караганды принимали участие в международном фестивале Dostlik Cup в Ташкенте. По словам одной из родительниц, 31 октября 2026 года после завтрака в одной из ташкентских гостиниц "у детей и взрослых начали появляться боли в животе и повышаться температура".

2 ноября в МИД РК заверили, что все нуждающиеся в помощи граждане Казахстана госпитализированы в специализированные медицинские учреждения Узбекистана, и что "им оказывается необходимая врачебная помощь". Во внешнеполитическом ведомстве добавили, что казахстанские дипломаты поддерживают связь с родственниками пострадавших и медицинскими учреждениями, а также держат данный вопрос на постоянном контроле.

По данным Минздрава РК, во время пребывания в Ташкенте с признаками пищевого отравления были госпитализированы 17 человек – 11 детей и 6 взрослых. Состояние всех пациентов стабильное, им оказывается необходимая медицинская помощь.

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Уполномоченный по правам ребенка в РК Динара Закиева сообщила, что госпитализированные дети остаются в Узбекистане до выздоровления, остальные дети с родителями 2 ноября возвращаются в Казахстан.