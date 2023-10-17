Главное за день: призывы к митингам, позиция РК по действиям ХАМАС и Израиля, итоги визита Токаева в Китай

В МВД РК прокомментировали призывы к митингам 25 октября. МИД сделал заявление по вооруженному столкновению между ХАМАС и Израилем. Акорда опубликовала список документов, подписанных в рамках официального визита президента в Китай. Главные новости за 17 октября – в подборке Zakon.kz.

Призывы к митингам 25 октября прокомментировали в МВД

В соцсетях распространяется видео движущейся колонны полицейских машин: авторы ролика утверждают, что правоохранительные органы якобы готовятся к митингам 25 октября. Эти слухи прокомментировал замминистра внутренних дел Игорь Лепеха.

"У нас как только военная колонна куда-то движется, значит, (по мнению пользователей соцсетей. – Прим. ред.) война началась. Как только полицейская колонна куда-то движется, значит, какой-то митинг. Я не знаю, кто и в каком году куда двигался и к чему мы можем готовиться, когда сегодня 17 число. 25 число у нас вообще государственный праздник. Мы, конечно, к нему готовимся. У нас будет усиленный вариант несения службы. Мы сейчас в акиматах запрашивали информацию обо всех мероприятиях, мы будем обеспечивать охрану общественного порядка. Что касается призывов (к митингам. – Прим. ред.) 25 октября. Есть призывы, которые делают члены ДВК ("Демократический выбор Казахстана", запрещенное экстремистское движение. – Прим. ред.). ДВК – это экстремистская организация, деятельность которой на территории страны незаконна. И, естественно, никаких митингов мы им проводить не позволим". Игорь Лепеха

Замглавы МВД добавил, что задерживать тех, кто согласует митинги с акиматами, не будут.

Кроме того, Игорь Лепеха прокомментировал убийство в колонии Абайской области, продемонстрировал уровень владения казахским языком, а также высказался о возможности ужесточения ответственности за кражу невест.

Вместе с тем он прокомментировал факт изнасилования двойняшек приемным дедушкой в Алматинской области, заявив, что "там есть еще кое-какие факты, которые всплыли". Также замглавы МВД рассказал, что после изменений в законодательстве полиция перешла к выявительной работе по бытовому насилию, и за последние три месяца число арестованных домашних тиранов возросло вдвое.

МИД озвучил позицию Казахстана по действиям ХАМАС и Израиля

Министерство иностранных дел РК сделало заявление по вооруженному столкновению между ХАМАС и Израилем, из которого следует, что:

Казахстан осуждает нападения ХАМАС на мирных граждан Израиля и захват заложников, включая иностранцев;

Казахстан поддерживает призыв генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша о необходимости незамедлительного освобождения заложников без предварительных условий и обеспечения беспрепятственного доступа к гуманитарной помощи;

Казахстан также призывает Израиль воздержаться от непропорционального использования силы, ведущего к многочисленным жертвам среди мирного населения сектора Газа и разрушению гражданской инфраструктуры;

Казахстан выражает солидарность с международным сообществом, требующим отменить установленные временные рамки для эвакуации жителей сектора Газа и обеспечения полной защиты гражданских лиц, которые не должны быть заложниками конфликта;

Казахстан призывает стороны обеспечить скорейшее прекращение боевых действий и активизировать усилия по достижению мира, стабильности и безопасности для всех жителей региона на основе формулы "два государства для двух народов".

"В этой ситуации крайне важно соблюдать нормы международного права, а также следовать соответствующим резолюциям СБ ООН, предусматривающим законные права палестинского народа. Насилие порождает ответное насилие и неизбежно приведет к трагическим последствиям для Ближнего Востока и всего мира". Пресс-служба МИД РК

Официальный визит Касым-Жомарта Токаева в Китай

Лидер Китая Си Цзиньпин встретил президента Казахстана в Доме народных собраний Пекина. Там главы государств провели переговоры.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что он с большим удовольствием принял приглашение Си Цзиньпина вновь посетить Китай для участия в 3-м Форуме международного сотрудничества "Один пояс, один путь". Глава государства считает, что "у Казахстана и Китая имеется колоссальный потенциал для вывода межгосударственных связей на качественно новый уровень".

В свою очередь председатель КНР поблагодарил президента Казахстана за то, что он прибыл на форум, и подчеркнул, что важно укреплять сотрудничество между двумя государствами. Си Цзиньпин указал, что Китай полностью поддерживает суверенитет и территориальную целостность Казахстана. Он также выразил поддержку реформам Касым-Жомарта Токаева.

По завершении переговоров Касым-Жомарта Токаева и Си Цзиньпина члены делегаций двух стран подписали ряд документов. Подробнее тут.

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Также Касым-Жомарт Токаев встретился со своим университетским преподавателем – профессором Лю Шицинем, у которого будущий глава государства учился во время стажировки в Пекинском лингвистическом институте. Они тепло побеседовали, вспомнив прежние времена. Президент Казахстана поблагодарил Лю Шициня, пожелал ему здоровья и долгих лет жизни.

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Позднее Акорда опубликовала список документов, подписанных в рамках официального визита главы государства Касым-Жомарта Токаева в Китай.

Всего было подписано 30 коммерческих документов на общую сумму 16,54 млрд долларов, в том числе инвестиционные, торговые соглашения, договора о передаче технологий на производство, открытии кредитных линий и т. д.

Подробнее о том, какие документы были подписаны в Китае в присутствии главы государства, читайте тут.

Кайрат Боранбаев вернул государству более 66 млн долларов, возвращенных из-за рубежа

По словам официального представителя АФМ РК Алибека Абдилова, в рамках продолжающегося досудебного расследования в отношении Кайрата Боранбаева им заявлено добровольное намерение о сотрудничестве со следствием.

"Компаниями К. Боранбаева за счет средств, возвращенных из-за рубежа, перечислено в Фонд поддержки инфраструктуры образования свыше 66 млн долларов, что составляет более 30 млрд тенге", – рассказал Алибек Абдилов.

Он уточнил, что данные средства из фонда будут направлены на поддержку сферы образования, строительства и реконструкции школ и других учебных заведений, социальной сферы по всей стране, в соответствии с действующим законодательством (ст. 52-3 Бюджетного кодекса РК).

Кто, кроме шахтеров, может выйти на пенсию в 55 лет, рассказали в Минтруда

Журналисты поинтересовались у министра труда и социальной защиты населения РК Светланы Жакуповой, будут ли подпадать под новое правило выхода на пенсию в 55 лет не только шахтеры, но и металлурги, а также другие, занятые во вредных условиях труда, люди.

"Мы говорим о том, что на данные выплаты будут иметь право в 55 лет лица, имеющие перечисления от работодателя обязательных пенсионных профессиональных взносов не менее за 84 месяца. Это семь лет участия в этой системе. Они будут иметь право. К тому же было принято решение, что не только те, которые сегодня у нас работают и будут уходить на пенсию, но и те, кто не смогли работать и ранее покинули эту работу, но при этом соответствуют этим критериями – то есть им уже за 55 лет и у них есть семь лет участия стажа перечислений, они тоже могут претендовать", – сказала в ответ Светлана Жакупова.

Также она рассказала, как таксистам и курьерам заработать себе на пенсию.

Каких специалистов не хватает на рынке труда Казахстана

Премьер-министр Алихан Смаилов на заседании правительства рассказал, какие специалисты сегодня наиболее востребованы в Казахстане. Он отметил, что перед правительством стоит серьезная задача по трудоустройству порядка 1 млн человек в текущем году. Уже обеспечили работой 734 тыс. нуждавшихся в трудоустройстве казахстанцев. Из них половина – молодежь.

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По словам главы правительства, сегодня нужны специалисты в сфере энергетики, нефтегазовой индустрии, в сельском хозяйстве, пищевой промышленности, транспорте и логистике, IT-сфере.

"Министерствам науки и просвещения надо предусмотреть это при формировании перечня государственных образовательных грантов". Алихан Смаилов

Кто и как будет представлять декларацию о раскрытии активов

Генеральный прокурор и заместитель премьер-министра-министр финансов совместным приказом утвердили форму и Правила представления декларации о раскрытии активов. Под декларацией о раскрытии активов понимают отчет о доходах, активах, находящихся (находившихся) как на территории РК, так и за ее пределами, а также о происхождении средств, на которые приобретались активы.

Декларация и прилагаемые к ней сведения предоставляются на бумажных или электронных носителях. Прием Деклараций производится только нарочным путем. Декларации, поступившие на электронную почту, не принимаются и не рассматриваются. Более подробнее здесь.

Погибли пять человек: водителя неуправляемого автобуса осудили в Шымкенте

8 апреля 2023 года около 18:30 на пересечении двух улиц в районе торгового центра "Метро" пассажирский автобус выехал на полосу встречного движения, затем на тротуар, где сбил шесть человек. За рулем автобуса никого не было. В результате ДТП скончались пять человек (трое – на месте, двое – в больнице), а единственная выжившая осталась инвалидом.

Дело около месяца рассматривали в уголовном суде. В смерти пятерых пешеходов обвиняли 49-летнего Хайруллу Юлдашева. По данным прокуратуры, он забыл поставить автобус на ручной тормоз. На прениях прокурор запросил для подсудимого 8 лет. Однако, сторона защиты с ним не согласны. Тем не менее, приговором суда водителя осудили на пять лет.

Магистрам и старшим преподавателям разрешили читать лекции в вузах

Министр науки и высшего образования приказом от 12 октября 2023 года внес соответствующие дополнения в Типовые правила деятельности организаций высшего и послевузовского образования.

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Согласно приказу, в часть 2 пункта 15 Типовых правил внесено изменение, согласно которому:

"ОВПО обеспечивает чтение лекций преподавателями, имеющими ученую степень "кандидат наук" или "доктор наук", или степени "доктор философии (PhD)", или "доктор по профилю", или академической степени "доктор философии (PhD)", или "доктор по профилю", или степени "доктор философии (PhD)", или "доктор по профилю", и/или ученого звания "ассоциированный профессор (доцент)", или "профессор" (при наличии), а также со степенями магистра соответствующих наук и (или) старшими преподавателями, имеющими стаж не менее 3 лет в должности преподавателя или стаж практической работы по профилю не менее 5 лет".

У казахстанских литераторов появилась новая награда

Касым-Жомарт Токаев подписал закон, которым вносятся изменения и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам государственных наград.

Так, закон "О государственных наградах Республики Казахстан" дополнен абзацем: "Қазақстанның халық жазушысы" (Народный писатель Казахстана). К почетному званию также прилагается нагрудный знак "Қазақстанның халық жазушысы".

Награда присуждается лицам, внесшим особый вклад в развитие литературы республики, удостоенным ранее почетного звания "Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері" ("Заслуженный деятель Казахстана"), и лауреатам государственных премий РК в области литературы.

Какой будет предстоящая зима 2023-2024 в Казахстане

По данным синоптиков РГП "Казгидромет", в ноябре ожидается частая смена теплых и морозных дней, осадки (дождь, снег), порывистый ветер прогнозируются в течение месяца.

"В северных регионах в отдельные дни возможны низовые метели, по территории РК не исключены гололедные явления и туманы. В северной половине, на востоке и в центре республики по-зимнему морозная погода прогнозируется во второй половине месяца", – говорится в консультативном прогнозе погоды.

Примечательно, что зима 2023-2024 годов ожидается по сценарию зимы 2001-2002 года, то есть теплой с количеством осадков около и больше нормы. Более подробно о прогнозе погоды на зиму можете прочитать тут.

Находящимся за рубежом казахстанцам напомнили об услугах, которые они могут получить через портал eGov.kz

Министерство иностранных дел РК приняло ряд мер по автоматизации и оптимизации государственных услуг для повышения удобства и качества их оказания населению. Для удобства граждан Казахстана на сегодняшний день в загранучреждениях РК порталом eGov.kz оказывается 10 государственных услуг из 17 возможных.

В загранучреждениях РК автоматизирован процесс электронной подачи заявлений по услугам в сфере:

Регистрации актов гражданского состояния;

Выдачи электронных виз отдельных категорий;

Постановки и снятия с консульского учёта;

Получения ЭЦП;

Услуги, связанные с иностранной инвесторской деятельностью в РК.

Спорт

В Антверпене (Бельгия) стартовал турнир серии ATP-250. В этих состязаниях принимает участие лидер мужской сборной Казахстана по теннису Александр Бублик, который выступает в одиночном и парном разрядах. В первом круге парного разряда казахстанец в тандеме с россиянином Александром Шевченко (84 АТР) одержали победу над местным дуэтом Микаэль Гертс/Готье Онклин (WC) со счетом 7:6 (7:4), 4:6, 12:10. В одиночном разряде первая ракетка Казахстана начнет свой путь со второго раунда, где сыграет с представителем Франции Грегуаром Баррером (72 АТР).

В Стокгольме (Швеция) стартовал турнир серии АТР-250. В парном разряде матч первого круга провел казахстанский теннисист Александр Недовесов. Казахстанец в паре с эквадорским теннисистом Гонсало Эскобаром проиграл в двух сетах дуэту Франциско Кабрал (Португалия)/Генри Паттен (Великобритания) со счетом 6:7, 4:6.

В Шэньчжэне (Китай) стартовал еще один турнир серии "Челленджер". Казахстанские теннисисты Бейбит Жукаев и Денис Евсеев провели матчи первого круга в одиночном разряде. Бейбит Жукаев (249 АТР) одержал уверенную победу над хозяином корта Сяофэем Ваном (591 АТР) со счетом 6:3, 6:4. Денис Евсеев потерпел поражение от представителя Беларуси Егора Герасимова (397 АТР) со счетом 2:6, 2:6.

Лидер и капитан португальской сборной по футболу Криштиану Роналду в 12-й раз в своей карьере забил за один год как минимум 40 мячей. Тем самым он сравнялся с достижением другого знаменитого форварда Лионеля Месси, у которого такие же цифры. Данных результатов нападающий сборной Португалии достиг после того, как оформил дубль в квалификационном матче Евро-2024 с командой Боснией и Герцеговиной. Португальская дружина разгромила соперника со счетом 5:0. А у Криштиану к данной минуте 40 голов в майке национальной сборной и саудовского ФК "Аль-Наср" в 2023 году.

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