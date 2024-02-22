Чем угощали Токаева и других президентов в Казани
Фото: akorda.kz
21 февраля 2024 года Касым-Жомарт Токаев по приглашению Владимира Путина прибыл в столицу Татарстана. Там главы государств приняли участие в церемонии открытия международного турнира "Игры будущего", сообщает Zakon.kz.
На мероприятии присутствовали также главы Беларуси, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана, представители ряда других государств.
После официальных встреч президенты направились на ужин.
Telegram-канал пула президента Беларуси опубликовал фото с меню для глав государств.
"Что едят на ночь президенты? Спрашивали – отвечаем!" – говорится в подписи.
Фото: Telegram/pul_1
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21 февраля 2024 года Касым-Жомарт Токаев с рабочим визитом прибыл в Казань, где выступил с речью на открытии "Игр будущего".
Кроме того, Токаев отметил уникальный характер первого международного турнира и предложил провести следующие игры в Казахстане.
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