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Чем угощали Токаева и других президентов в Казани

Чем угощали Токаева и других президентов в Казани Фото: akorda.kz
21 февраля 2024 года Касым-Жомарт Токаев по приглашению Владимира Путина прибыл в столицу Татарстана. Там главы государств приняли участие в церемонии открытия международного турнира "Игры будущего", сообщает Zakon.kz.

На мероприятии присутствовали также главы Беларуси, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана, представители ряда других государств.

После официальных встреч президенты направились на ужин.

Telegram-канал пула президента Беларуси опубликовал фото с меню для глав государств.

"Что едят на ночь президенты? Спрашивали – отвечаем!" – говорится в подписи.

Чем угощали Токаева и других президентов в Казани

Фото: Telegram/pul_1

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21 февраля 2024 года Касым-Жомарт Токаев с рабочим визитом прибыл в Казань, где выступил с речью на открытии "Игр будущего".

Кроме того, Токаев отметил уникальный характер первого международного турнира и предложил провести следующие игры в Казахстане.

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Анастасия Московчук
Россия Токаев Касым-Жомарт Казань Казахстан
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