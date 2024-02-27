Столица – общая: Касымбек не поддержал идею об ограничении въезда в Астану
Фото: pixabay
Аким Астаны Женис Касымбек на пресс-конференции в правительстве 27 февраля 2024 года прокомментировал предложение об установке блокпостов на въезде в Астану, сообщает Zakon.kz. Глава города не поддержал эту идею.
Касымбек считает это неправильным.
"Казахстан – унитарное государство. И каждый гражданин имеет право жить там, где он хочет. Столица – наша общая. Поэтому никаких ограничений у нас нет и не может быть".Женис Касымбек
На заседании правительства он рассказал, что в столицу ежедневно приезжают 200 тыс. иногородних.
25 января 2024 года депутат столичного маслихата Азамат Айтхожин предложил установить блокпосты на въезде в Астану. По его словам, такая мера позволит снизить преступность и контролировать миграционные потоки. Депутат жаловался, что сейчас в столицу Казахстана "заезжает, кто попало". Это высказывание ранее уже прокомментировал председатель Комитета по миграции Министерства труда и социальной защиты населения РК Аскарбек Ертаев. Он отметил, что мигранты прибывают в Астану в пределах квоты, которую формирует акимат.
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript