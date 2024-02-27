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Законодательство РК

Столица – общая: Касымбек не поддержал идею об ограничении въезда в Астану

Казахстан Астана Касымбек Фото: pixabay
Аким Астаны Женис Касымбек на пресс-конференции в правительстве 27 февраля 2024 года прокомментировал предложение об установке блокпостов на въезде в Астану, сообщает Zakon.kz. Глава города не поддержал эту идею.

Касымбек считает это неправильным.

"Казахстан – унитарное государство. И каждый гражданин имеет право жить там, где он хочет. Столица – наша общая. Поэтому никаких ограничений у нас нет и не может быть".Женис Касымбек

На заседании правительства он рассказал, что в столицу ежедневно приезжают 200 тыс. иногородних.

25 января 2024 года депутат столичного маслихата Азамат Айтхожин предложил установить блокпосты на въезде в Астану. По его словам, такая мера позволит снизить преступность и контролировать миграционные потоки. Депутат жаловался, что сейчас в столицу Казахстана "заезжает, кто попало". Это высказывание ранее уже прокомментировал председатель Комитета по миграции Министерства труда и социальной защиты населения РК Аскарбек Ертаев. Он отметил, что мигранты прибывают в Астану в пределах квоты, которую формирует акимат.

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