Токаев принял секретарей Совбеза стран Центральной Азии

16 мая 2024 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял секретарей советов безопасности стран Центральной Азии. По его словам, эта встреча призвана стать эффективной площадкой для объединения усилий по предупреждению внешних и внутренних вызовов и угроз, сообщает Zakon.kz.

Далее глава государства уточнил, что региональное сотрудничество активно развивается по всем направлениям, и это, безусловно, положительная тенденция.

"За последние пять лет внутрирегиональная торговля выросла на более чем 80 %, превысив 10 миллиардов долларов. Активизировались контакты между бизнесом, растет количество совместных предприятий. Крупные региональные проекты приносят не только ощутимую взаимную пользу, но и меняют всю конфигурацию экономики Центральной Азии". Касым-Жомарт Токаев

Также, продолжил он, новой опорной точкой для стремительного развития региона становится развитие транспортно-логистического потенциала.

Фото: akorda.kz

Президент полагает, что эти процессы должны быть подкреплены продуктивным диалогом в сфере обеспечения региональной безопасности и стабильности

Глава государства заявил, что большинство современных вызовов и угроз имеют трансграничный характер, поэтому противодействие им требует объединения общих усилий.

"В первую очередь, речь идет о борьбе с международным экстремизмом и терроризмом, наркотрафиком, торговлей оружием. В этой связи в фокусе нашего общего внимания должен находиться Афганистан. В данной стране происходят сложные разнонаправленные процессы. Надо признать, в этой стране налицо определенные признаки стабилизации, оживления экономической ситуации". Касым-Жомарт Токаев

С другой стороны, заявил президент, остаются высокие риски, связанные с активностью международных террористических организаций, о чем свидетельствует кровопролитный теракт в Подмосковье.

"На наш взгляд, одной из стратегических задач на современном этапе является активное вовлечение Афганистана в региональные связи. И здесь многое зависит от скоординированной позиции наших стран. Считаем актуальным создание в нашей стране Регионального центра ООН по Целям устойчивого развития для Центральной Азии и Афганистана". Касым-Жомарт Токаев

Фото: akorda.kz

В завершении выступления Токаев призвал совместно противостоять сторонним силам, стремящимся разобщить страны региона. Также президент выразил уверенность, что итоги встречи будут способствовать укреплению сотрудничества стран Центральной Азии в сфере безопасности.