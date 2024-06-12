Какие документы подписал Казахстан с Кореей

12 июня 2024 года официальные делегации Казахстана и Южной Кореи подписали ряд документов. Подробно о событии рассказали Zakon.kz в Акорде.

Как отмечает пресс-служба, по итогам переговоров президенты Казахстана и Кореи приняли Совместное заявление.

Фото: akorda.kz

После чего членами официальных делегаций были подписаны следующие документы:

Соглашение о сотрудничестве в области развития энергетической отрасли. Соглашение о сотрудничестве в нефтегазовой и нефтехимической отрасли. Меморандум о взаимопонимании между Министерством энергетики Республики Казахстан и Министерством торговли, промышленности и энергетики Республики Корея по всестороннему сотрудничеству в сфере электроэнергетики. Меморандум между Министерством промышленности и строительства Республики Казахстан и Министерством торговли, промышленности и энергетики Республики Корея о всестороннем сотрудничестве в области критических минералов и металлов. Меморандум о взаимопонимании между Министерством национальной экономики Республики Казахстан и Министерством экономики и финансов Республики Корея по сотрудничеству в области обмена знаниями и развития. Меморандум о взаимопонимании между Министерством науки и высшего образования Республики Казахстан и Министерством науки и информационно-коммуникационных технологий Республики Корея по сотрудничеству в области науки и технологий. Меморандум о взаимопонимании между Министерством экологии и природных ресурсов Республики Казахстан и Лесной службой Республики Корея по сотрудничеству в сфере лесного хозяйства. Меморандум о взаимопонимании между Агентством Республики Казахстан по делам государственной службы и Министерством по управлению персоналом Республики Корея по сотрудничеству в сфере управления персоналом на государственной службе. Меморандум о взаимопонимании между Министерством труда и социальной защиты населения Республики Казахстан и Министерством труда и занятости Республики Корея в сфере занятости и труда. Меморандум о взаимопонимании между Агентством Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка, Комиссией по финансовым услугам Республики Корея и Службой финансового надзора Республики Корея в области банковского надзора. Меморандум о взаимопонимании между Министерством экологии и природных ресурсов Республики Казахстан и Министерством окружающей среды Республики Корея по сотрудничеству согласно 6-й статье Парижского соглашения.

Утром 12 июня в Акорде состоялась торжественная церемония встречи президента Юн Сок Ёля, прибывшего с государственным визитом в Казахстан.

Касым-Жомарт Токаев поблагодарил Юн Сок Ёля за то, что он принял приглашение посетить Казахстан, и отметил, что рассматривает данный визит как проявление искреннего устремления к углублению двустороннего сотрудничества.

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