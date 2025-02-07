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Политика

Токаев о ситуации в экономике: Нет смысла посыпать голову пеплом

Токаев о ситуации в экономике: Нет смысла посыпать голову пеплом, фото - Новости Zakon.kz от 07.02.2025 17:15 Фото: akorda.kz
На встрече с бизнес-сообществом президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев уверенно заявил, что финансовая устойчивость страны подтверждается высокими кредитными рейтингами со стабильным прогнозом от ведущих рейтинговых агентств, сообщает Zakon.kz.

Он согласен с мнением, что ситуация в экономике не такая уж плачевная, как описывают ее некоторые так называемые "эксперты".

"Нет смысла посыпать голову пеплом. Но расслабляться ни в коем случае тоже нельзя. Да, экономика растет, 4,8 процента. Я говорил на заседании правительства, что это недостаточно для Казахстана".Касым-Жомарт Токаев

По его словам, правительству следует искать новые точки роста.

"Здесь, конечно же, роль бизнес-сообщества довольно большая. Международные финансовые организации оценивают уровень государственного долга как "невысокий", отмечая его управляемость. Проводимая политика управления долгом будет осуществляться в строгом соответствии с установленными финансовыми ограничениями. За счет повышения уровня доходов ожидается снижение дефицита бюджета, что позволит ограничить увеличение объемов государственного заимствования. Это создаст дополнительные возможности для обеспечения долгосрочного экономического роста".Касым-Жомарт Токаев

На встрече глава государства также поручил правительству дополнительно проработать вопрос по ставке налога на добавленную стоимость (НДС). По его словам, любые нововведения должны проводиться на основе всестороннего анализа и продуманной стратегии. Президент считает, что нужно проработать разные варианты, учитывающие специфику отраслей экономики.

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Также Токаев подчеркнул, что модернизацию экономики невозможно осуществить только за счет бюджетных вливаний. По его мнению, в этом процессе нужно полноценное участие банков.

В заключительной части Токаев отметил, что государство всегда будет поддерживать добросовестных предпринимателей, которые вкладывают средства в производство, создают постоянные рабочие места.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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