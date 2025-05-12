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Политика

Токаев и наследный принц Абу-Даби приняли участие в бизнес-форуме "Казахстан – ОАЭ"

Токаев, наследный принц Абу-Даби, участие, бизнес-форум, фото - Новости Zakon.kz от 12.05.2025 17:56 Фото: akorda.kz
Глава государства Касым-Жомарт Токаев и наследный принц Абу-Даби шейх Халед бен Мухаммед бен Заид Аль Нахаян приняли участие в церемонии закрытия бизнес-форума "Казахстан – ОАЭ", сообщает Zakon.kz.

Там были подписаны коммерческие соглашения на сумму около 5 млрд долларов, охватывающие ключевые отрасли экономики.

ОАЭ инвестировали в Казахстан более 4,3 млрд долларов и являются ведущим торговым и инвестиционным партнером нашей страны в регионе Залива.

"Мы видим значительный потенциал для расширения сотрудничества в различных отраслях экономики, включая энергетику, логистику, финансы, интеллектуальные технологии, сельское хозяйство и многое другое. Динамику нашего партнерства подтверждают несколько значимых проектов с компаниями Masdar, Presight, Abu Dhabi Ports Group, Terminal Holdings и Abu Dhabi Commercial Bank. Эти и другие совместные инициативы отражают глубину, эффективность и поступательное развитие наших двусторонних отношений".Касым-Жомарт Токаев

Фото: akorda.kz

В рамках бизнес-форума состоялись тематические сессии, посвященные развитию цифровых технологий, современным трендам в сферах финансов, урбанистики и "зеленой" экономики.

Параллельно прошел ряд встреч в формате B2B между представителями бизнеса двух стран.

Делегацию ОАЭ на форуме представляли Департамент экономического развития Абу-Даби, торгово-промышленные палаты ОАЭ, а также ряд крупных компаний, включая Masdar, AMEA Power, Abu Dhabi Ports Group и другие.

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, фото - Новости Zakon.kz от 12.05.2025 17:56
Токаев и наследный принц Абу-Даби посетили школу

Наследный принц Абу-Даби прибыл в Казахстан с официальным визитом 11 мая 2025 года. Торжественная церемония его встречи состоялась 12 мая в резиденции Акорда. В этот же день Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с высоким гостем, после которых был подписан ряд документов.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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