Токаев и наследный принц Абу-Даби приняли участие в бизнес-форуме "Казахстан – ОАЭ"
Там были подписаны коммерческие соглашения на сумму около 5 млрд долларов, охватывающие ключевые отрасли экономики.
ОАЭ инвестировали в Казахстан более 4,3 млрд долларов и являются ведущим торговым и инвестиционным партнером нашей страны в регионе Залива.
"Мы видим значительный потенциал для расширения сотрудничества в различных отраслях экономики, включая энергетику, логистику, финансы, интеллектуальные технологии, сельское хозяйство и многое другое. Динамику нашего партнерства подтверждают несколько значимых проектов с компаниями Masdar, Presight, Abu Dhabi Ports Group, Terminal Holdings и Abu Dhabi Commercial Bank. Эти и другие совместные инициативы отражают глубину, эффективность и поступательное развитие наших двусторонних отношений".Касым-Жомарт Токаев
Фото: akorda.kz
В рамках бизнес-форума состоялись тематические сессии, посвященные развитию цифровых технологий, современным трендам в сферах финансов, урбанистики и "зеленой" экономики.
Параллельно прошел ряд встреч в формате B2B между представителями бизнеса двух стран.
Делегацию ОАЭ на форуме представляли Департамент экономического развития Абу-Даби, торгово-промышленные палаты ОАЭ, а также ряд крупных компаний, включая Masdar, AMEA Power, Abu Dhabi Ports Group и другие.
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Наследный принц Абу-Даби прибыл в Казахстан с официальным визитом 11 мая 2025 года. Торжественная церемония его встречи состоялась 12 мая в резиденции Акорда. В этот же день Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с высоким гостем, после которых был подписан ряд документов.