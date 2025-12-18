Символ Токио подсветили цветами казахстанского флага – видео

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в среду, 17 декабря 2025 года, прибыл с официальным визитом в Японию. Пресс-служба главы государства активно рассказывает и делится подробностями происходящего, сообщает Zakon.kz.

Известно, что 18 декабря Токаев провел встречу с императором Японии Нарухито. После император устроил прием в честь президента Казахстана. После встречи с императором Японии президент посетил Мэйджи Джингу – крупнейший синтоистский храм Токио.

Также состоялась встреча с членами Японской парламентской лиги дружбы с Казахстаном во главе с Тошиаки Эндо.

Кроме того, есть еще один интересный момент.

Так, один из главных символов Токио – здание столичной мэрии – засиял цветами казахстанского флага.