Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин провели переговоры

Фото: akorda.kz

28 мая 2026 года состоялись переговоры президентов Казахстана и России Касым-Жомарта Токаева и Владимира Путина в узком составе, сообщает Zakon.kz.

Об этом стало известно из Telegram-канала Акорды: "Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин провели переговоры в узком составе". Также в пресс-службе президента Казахстана предоставили видео с переговоров. Глава государства поприветствовал российского лидера, прибывшего в столицу Казахстана с государственным визитом. "Этот визит, это событие имеет огромное значение с точки зрения развития стратегического партнерства и союзнических взаимоотношений между нашими странами. Но, полагаю, имеет также большое значение с точки зрения обеспечения безопасности, стабильности на евразийском континенте, поскольку наши страны, по сути, являются основой данного огромного евразийского пространства", – сказал Касым-Жомарт Токаев. Новость дополняется...

