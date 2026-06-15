Президент принял главу Минобороны и поставил перед ним ряд задач

Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял министра обороны Даурена Косанова. Подробности встречи сегодня, 15 июня 2026 года, раскрыли в Telegram-канале Акорды, сообщает Zakon.kz.

Отмечается, что президент заслушал доклад об итогах деятельности оборонного ведомства за прошедший период текущего года, мерах по обеспечению социальной защиты военнослужащих и укрепление престижа воинской службы.

В частности, Даурен Косанов:

представил информацию о состоянии боевой подготовки Вооруженных сил, мероприятиях в рамках Года цифровизации и искусственного интеллекта, развитии автоматизированных систем управления и цифровой инфраструктуры оборонного ведомства;

о состоянии боевой подготовки Вооруженных сил, мероприятиях в рамках Года цифровизации и искусственного интеллекта, развитии автоматизированных систем управления и цифровой инфраструктуры оборонного ведомства; сообщил о ходе подготовки к стратегическим командно-штабным учениям "Батыл тойтарыс – 2026", направленным на усиление слаженности органов военного управления и наращивание боевого потенциала войск;

к стратегическим командно-штабным учениям "Батыл тойтарыс – 2026", направленным на усиление слаженности органов военного управления и наращивание боевого потенциала войск; проинформировал об успешном завершении миссии второго национального контингента на Голанских высотах и ротации третьего контингента, а также о высокой международной оценке вклада военнослужащих Казахстана в поддержание мира и безопасности;

завершении миссии второго национального контингента на Голанских высотах и ротации третьего контингента, а также о высокой международной оценке вклада военнослужащих Казахстана в поддержание мира и безопасности; доложил о ходе призывной кампании и деятельности по повышению статуса военнослужащих.

"Особое внимание было уделено вопросам воспитательной работы с подрастающим поколением, в частности, подготовке к Международному военно-патриотическому сбору молодежи "Айбын-2026", который пройдет с 21 по 27 июня в Бурабае", – говорится в сообщении, распространенном в понедельник.

Подчеркивается, что глава государства поставил перед министром обороны ряд задач, направленных на укрепление боеготовности Вооруженных сил, совершенствование системы военной подготовки и обеспечение цифровой трансформации армии.

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